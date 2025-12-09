Нижегородцам рассказали, как получить статус предпенсионера в 2026 году Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

С 2019 года в России проводится пенсионная реформа, которая постепенно увеличивает пенсионный возраст: до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В связи с этим был введён статус предпенсионера. Он присваивается россиянам, которые должны были выйти на пенсию до реформы, но не могут этого сделать из-за повышения пенсионного возраста. Также статус предпенсионера могут получить те, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, разъяснил 360.ru.

Предпенсионный период длится пять лет до предполагаемого выхода на пенсию. Например, в 2026 году женщины будут считаться предпенсионерами с 54 лет, а мужчины — с 59 лет. К 2028 году, когда реформа полностью завершится, предпенсионный возраст для женщин составит 55 лет, а для мужчин — 60 лет.

Однако некоторые категории граждан могут получить статус предпенсионера раньше. Это касается водителей общественного транспорта, работников вредных производств, жителей Крайнего Севера и других.

Льготы и права предпенсионеров

Статус предпенсионера дает право на ряд льгот и преимуществ.

1. Досрочный выход на пенсию

- Один из родителей ребёнка-инвалида может выйти на пенсию досрочно: мать — в 50 лет при наличии 15 лет стажа, отец — в 55 лет при наличии 20 лет стажа. Время ухода за ребёнком-инвалидом засчитывается в общий стаж.

- Опекуны детей-инвалидов также могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, если опекунство было установлено до восьми лет. За каждые 1,5 года опекунства пенсионный возраст сокращается на один год, но не более чем на пять.

- Многодетные матери также имеют право на досрочный выход на пенсию. Например, женщины с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет (статус предпенсионера — с 45 лет), с четырьмя детьми — в 56 лет (статус предпенсионера — с 51 года), с тремя детьми — в 57 лет (статус предпенсионера — с 52 лет).

- Некоторые категории работников (например, педагоги, врачи, артисты оперы и балета) могут получить статус предпенсионера после выработки специального стажа. Минимальный стаж для назначения пенсии остается прежним: от 25 до 30 лет.

2. Защита от дискриминации

- Работодатели не имеют права уволить предпенсионера или отказать ему в приёме на работу по причине возраста. Нарушение этого правила может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

- Трудовой договор с предпенсионером не может быть переоформлен на срочный только из-за его возраста.

3. Пособие по безработице

В случае увольнения или невозможности найти работу предпенсионеру предоставляется повышенное пособие по безработице. В первые три месяца оно составляет 75% от средней заработной платы, с четвёртого по седьмой месяц — 60%, а с восьмого месяца — 45%.

4. Профессиональное обучение и переподготовка

Для граждан предпенсионного возраста предусмотрена специальная программа профессионального обучения и переподготовки. Она доступна как для трудоустроенных, так и для безработных. Это значимая мера поддержки, поскольку предпенсионеры могут проходить дополнительную переквалификацию е и сохранять свою востребованность на рынке труда.

5. Налоговые льготы

Предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога. Льгота распространяется на следующие объекты:

- квартира или часть квартиры,

- жилой дом или часть дома,

- хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров,

- гараж или машино-место,

- 6 соток земли,

- творческая мастерская.

Льгота предоставляется на один объект каждого вида. Например, если у предпенсионера две квартиры, налог не будет взиматься только с одной. Однако на недвижимость свыше 300 квадратных метров и коммерческую недвижимость (например, при сдаче квартиры) льгота не распространяется.

Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган или на сайте ФНС, подтвердив свой статус предпенсионера. Справки выдаются быстро и бесплатно.

6. Дополнительные льготы для семей

- Предпенсионеры имеют право на алименты при своей нетрудоспособности.

- Также они получают обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

- Для оформления этих льгот необходимо обратиться к нотариусу или в суд.

В отдельных регионах предпенсионеры могут рассчитывать на дополнительные преимущества, такие как бесплатный проезд на городском и пригородном железнодорожном транспорте, а также скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как подтвердить статус предпенсионера?

Для того чтобы воспользоваться всеми льготами и правами, предпенсионеру необходимо подтвердить свой статус. Это можно сделать несколькими способами:

обратиться в многофункциональный центр (МФЦ);

подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг;

обратиться в Социальный фонд России.

Онлайн-справка оформляется буквально за несколько минут, а получение справки в МФЦ занимает около получаса.

Стоит отметить, что с 2026 года граждане предпенсионного возраста будут получать уведомления о приобретении ими данного статуса.

Статус предпенсионера — это не только право на льготы, но и возможность подготовиться к выходу на пенсию, повысить свою квалификацию и даже найти новую работу.