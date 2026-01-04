Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Нижегородцам назвали условия для начисления пенсии по старости в 2026 году

Нижегородцам назвали условия для начисления пенсии по старости в 2026 году

С 2026 года в России вступят в силу новые условия назначения страховой пенсии по старости, сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская в беседе с "Прайм". 

Страховая пенсия складывается из двух компонентов – фиксированной части и индивидуальной, размер которой зависит от трудового стажа и количества набранных пенсионных коэффициентов. Чтобы получить право на такую пенсию, необходимо иметь минимум 15 лет стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

В наступившем году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины 1967 г.р. в возрасте 59 лет и мужчины 1962 г.р. в возрасте 64 лет. Причем Соцфонд России будет назначать страховые пенсии по старости автоматически. 

В 2026 году фиксированная часть страховой пенсии составит 9 584 рубля. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 145,69 до 156,76 рубля.

Эксперт отметила, что с 1 января в стране прошла индексация пенсий: выплаты выросли на 7,6% как у работающих, так и у неработающих пенсионеров. Средняя пенсия по старости, по предварительным оценкам, превысит 27 тысяч рублей в месяц. С 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Эти изменения коснутся, в частности, граждан, удостоенных знака "Жителю блокадного Ленинграда", а также пострадавших в результате радиационных аварий.

Также увеличатся фиксированные выплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы; сохранятся доплаты для пожилых, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, включая студентов-очников до 23 лет; вырастут пенсии для военных пенсионеров.

Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально. 

Теги:
Выплаты Пенсия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных