Страховые пенсии выросли на 7,6% в Нижегородской области

С начала 2026 года в Нижегородской области произведена плановая индексация страховых пенсий. Как сообщили в региональном отделении СФР, выплаты проиндексировали на 7,6%.
Повышение коснулось как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудовую деятельность. Также увеличены пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Помимо основной суммы пенсии, выросла стоимость пенсионного коэффициента. С 1 января 2026 года один балл оценивается в 156,76 рубля. Увеличена и фиксированная выплата к страховой пенсии — теперь она составляет 9584,69 рубля. Эта часть пенсии является гарантированной и также индексируется.
Дополнительно проиндексирована надбавка по уходу за гражданами старше 80 лет и людьми с инвалидностью I группы.
Важно отметить, что индексация проводится автоматически. Получателям не требуется подавать заявление или обращаться в отделения Соцфонда.
Часть пенсионеров, выплаты которым по графику приходятся на новогодние праздники, уже получили проиндексированные суммы досрочно — они были перечислены на банковские карты в декабре. Остальные получат обновленные выплаты в обычные сроки.
Всего в регионе повышенные пенсии получат более 890 тысяч человек. Из них свыше 104 тысяч — получатели страховых пенсий, которым исполнилось 80 лет.
Ранее сообщалось, что новые условия назначения страховой пенсии по старости вступили в силу в Нижегородской области с начала 2026 года.
