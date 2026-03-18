Общество

Более 20 000 мест для захоронений создадут на Ново-Стригинском кладбище

18 марта 2026 09:09 Общество
Более 20 000 мест для захоронений создадут на Ново-Стригинском кладбище

Фото: Александр Воложанин

Новые участки для захоронений появятся на пяти кладбищах Нижнего Новгорода, сообщила глава городского департамента благоустройства Елена Пегова, выступая с докладом на заседании думской комиссии по городскому хозяйству 17 марта. Заседание прошло под председательством Павла Пашинина. В работе также принял участие председатель профильного комитета областного Заксобрания Владимир Беспалов.

По словам Пеговой, с учетом присоединения Кстова в городе функционирует 41 муниципальное кладбище. В течение года на этих территориях выполнялись регулярные работы: вывоз мусора, уборка снега, покос травы, обработка от клещей и содержание общественных туалетов. Особое внимание уделялось инвентаризации захоронений и благоустройству участков.

В частности, на кладбищах "Ново-Стригинское" и "Марьина Роща" обустроены межквартальные дорожки общей площадью 1,7 тыс. кв. м. На кладбище по улице Пушкина отреставрировано 235 погонных метров кирпичного ограждения. Кроме того, проведен ремонт 24 захоронений Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.

В 2026 году на четырех кладбищах — Ново-Стригинском, Стригинском, Ново-Сормовском и Коляево-Высоково — планируется установить системы видеонаблюдения. Также разработан проект строительства колумбария на 530 ниш.

Председатель комиссии Павел Пашинин отметил, что работы ведутся на должном уровне: ремонтируются ограждения и дорожки, приводятся в порядок воинские захоронения. При этом он подчеркнул, что проблема наличия свободных участков для новых захоронений остается нерешенной.

Фото: пресс-служба гордумы
 

Как пояснила Пегова, для ее решения уже выделен участок под вторую очередь кладбища "Новое Стригинское" на Автозаводе. Там планируется создать 20 644 места для захоронений. Дополнительные участки также формируются на территориях кладбищ "Ново-Сормовское", "Сортировочное", в селе Шелокша и на участке №2 у "Тепличного". На остальных кладбищах возможны только родственные и семейные захоронения.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов подчеркнул необходимость системного подхода к содержанию кладбищ.

"Содержание мест захоронений должно быть достойным независимо от того, центральная это аллея, воинские или старые семейные захоронения. Необходимо, чтобы все участки своевременно приводились в порядок", — отметил он, добавив, что депутаты держат этот вопрос на контроле.

Также на заседании был представлен отчет о работе МБУ "Инженерные сети" за 2025 год. По словам директора учреждения Михаила Круглова, система наружного освещения города включает 84 001 светоточку, 56 567 опор и 5,2 тыс. км сетей, а также 175 объектов архитектурной подсветки, включая Канавинский, Молитовский и Мызинский мосты.

В течение года учреждение обработало 6 453 заявки, почти половина из которых поступила через платформу "Лобачевский". За счет бюджетных средств были обновлены 188 аварийных опор, устранены 67 повреждений кабельных линий и окрашено 1 948 опор.

Кроме того, в рамках программы "Чистое небо" проведена реконструкция ряда городских улиц и магистралей, включая проспект Ленина, а также улицы Совнаркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Стрелку, Володарского, Большие Овраги, Шевченко и Ярмарочный проезд.

Ранее сообщалось, что городские власти ищут 6 млн рублей для создания колумбария на Бугровском кладбище. 

