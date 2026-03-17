Общество

17 марта 2026 15:40 Общество
Мэрия Нижнего Новгорода ищет 6 млн рублей на колумбарий

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Готов проект колумбария на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде. Его разработали по заказу управления муниципальных кладбищ. Об этом стало известно на заседании думы по городскому хозяйству 17 марта.

По словам директора департамента благоустройства Елены Пеговой, на строительство объекта требуется 6 млн рублей. Власти определяются с источником финансирования работ. 

Это новое для города направление, однако запрос на захоронение урн с прахом есть, уточнила чиновница. 

Также Пегова сообщила, что в 2025 году было отремонтировано 235 погонных метров кирпичной ограды Бугровского кладбища, которая является объектом культурного наследия. 

Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается 41 кладбище, включая 19 в Кстовском районе. Для новых захоронений открыты лишь три. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжится строительство муниципального кладбища "Новое Стригинское". 

Новости по теме
30 января 2026 08:00
Стала известна стоимость услуг по погребению в Нижнем Новгороде на 2026 год
07 мая 2025 13:15
Около 20 кремаций ежедневно проводят в крематории Нижнего Новгорода
19 января 2018 11:39
Первый колумбарий начал работу в Нижнем Новгороде 18 января
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
