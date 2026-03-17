Мэрия Нижнего Новгорода ищет 6 млн рублей на колумбарий Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Готов проект колумбария на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде. Его разработали по заказу управления муниципальных кладбищ. Об этом стало известно на заседании думы по городскому хозяйству 17 марта.

По словам директора департамента благоустройства Елены Пеговой, на строительство объекта требуется 6 млн рублей. Власти определяются с источником финансирования работ.

Это новое для города направление, однако запрос на захоронение урн с прахом есть, уточнила чиновница.

Также Пегова сообщила, что в 2025 году было отремонтировано 235 погонных метров кирпичной ограды Бугровского кладбища, которая является объектом культурного наследия.

Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается 41 кладбище, включая 19 в Кстовском районе. Для новых захоронений открыты лишь три.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжится строительство муниципального кладбища "Новое Стригинское".