Видеонаблюдение установят на нижегородских кладбищах за 10 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" объявило закупку на создание уличной системы видеонаблюдения на четырех городских кладбищах. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 9,9 млн рублей. Камеры и сопутствующая инфраструктура появятся на территориях кладбищ "Копосово-Высоково", "Ново-Сормовское", "Стригинское" и "Новое Стригинское".

Заявки на участие в закупке принимаются до 11 марта 2026 года, а итоги подведут 13 марта. Работы подрядчик должен будет выполнить с момента заключения контракта до 15 июня 2026 года.

Проект предусматривает не только установку камер, но и создание всей необходимой инфраструктуры. В частности, запланированы земляные работы, валка деревьев для расчистки территории для установки железобетонных опор, прокладка самонесущих изолированных проводов и волоконно-оптического кабеля и другие. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется продолжение строительства муниципального кладбища "Новое Стригинское".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госзакупки Кладбище
