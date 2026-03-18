Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2026 10:42
Путешественник Федор Конюхов поднял флаг Нижегородской области над Антарктидой
18 марта 2026 10:00
Мартовские температурные рекорды побиты в Нижнем Новгороде
18 марта 2026 09:43
Ремонт трамвайных путей на перегоне Соцгород-1 – Соцгород-2 обойдется в 769 млн
18 марта 2026 09:09
Более 20 000 мест для захоронений создадут на Ново-Стригинском кладбище
18 марта 2026 08:00
Эксклюзив
Автоэксперт предупредил нижегородцев о рисках раннего старта мотосезона
17 марта 2026 18:58
Нижегородцы могут стать волонтерами на голосовании по ФКГС в 2026 году
17 марта 2026 17:57
Перелетные птицы возвращаются в Нижегородскую область раньше обычного
17 марта 2026 17:33
Стартовала продажа билетов на речные рейсы из Нижнего Новгорода в Казань
17 марта 2026 16:53
Эксклюзив
Последний звонок прозвенит для 46 тысяч нижегородских выпускников
17 марта 2026 16:45
Вскрытие рек в Нижегородской области ожидается в апреле
Общество

Мартовские температурные рекорды побиты в Нижнем Новгороде

18 марта 2026 10:00 Общество
Мартовские температурные рекорды побиты в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде зафиксирована серия температурных рекордов. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.  

Погоду на Верхней Волге определяет гребень мощного антициклона, сформировавшегося над Казахстаном. Повышенное атмосферное давление и небольшая облачность способствуют установлению тёплой и преимущественно сухой погоды.  

Ночные температуры остаются слабо отрицательными, однако днём наблюдаются интенсивные оттепели. С 12 по 16 марта к полудню воздух в Нижнем Новгороде прогревался до +10…+11 градусов.  

А 15 марта при юго-восточном ветре температура поднялась до +14, что также стало рекордным значением. Синоптики отмечают, что весна только началась, поэтому не исключено обновление новых температурных максимумов.  

Для сравнения, март 2025 года оказался на 5 градусов теплее климатической нормы. За последние 25 лет в марте было установлено 26 температурных рекордов, при этом шесть раз максимальные значения обновлялись в марте 2020 года.  

Самый сильный прогрев в Нижнем Новгороде в XXI веке зарегистрировали в конце марта 2007 года. Тогда на метеостанции в Нагорной части города столбики термометров достигли отметки +17.

Ранее сообщалось, что Ветлуга побила шестилетний температурный рекорд. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
весна Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
17 марта 2026 15:05
Гидрометцентр озвучил прогноз на апрель-июнь в Нижнем Новгороде
17 марта 2026 13:28
Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 19 марта
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных