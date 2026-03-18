Мартовские температурные рекорды побиты в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде зафиксирована серия температурных рекордов. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Погоду на Верхней Волге определяет гребень мощного антициклона, сформировавшегося над Казахстаном. Повышенное атмосферное давление и небольшая облачность способствуют установлению тёплой и преимущественно сухой погоды.

Ночные температуры остаются слабо отрицательными, однако днём наблюдаются интенсивные оттепели. С 12 по 16 марта к полудню воздух в Нижнем Новгороде прогревался до +10…+11 градусов.

А 15 марта при юго-восточном ветре температура поднялась до +14, что также стало рекордным значением. Синоптики отмечают, что весна только началась, поэтому не исключено обновление новых температурных максимумов.

Для сравнения, март 2025 года оказался на 5 градусов теплее климатической нормы. За последние 25 лет в марте было установлено 26 температурных рекордов, при этом шесть раз максимальные значения обновлялись в марте 2020 года.

Самый сильный прогрев в Нижнем Новгороде в XXI веке зарегистрировали в конце марта 2007 года. Тогда на метеостанции в Нагорной части города столбики термометров достигли отметки +17.

