Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 19 марта

17 марта 2026 13:28 Общество
Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 19 марта

Фото: сгенерировано нейросетью

Очередная магнитная буря идет в Нижний Новгород. Возмущения ожидаются в четверг, 19 марта.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс вещества после вспышки на Солнце, произошедшей накануне, достигнет Земли ранним утром. Предполагается, что это случится в промежутке с 4 до 6 часов.

По расчетам специалистов, в пиковый момент сила геомагнитной бури составит от G2 до G3, что соответствует сильному уровню.

Ожидается, что буря будет непродолжительной и продлится около 10 часов. Это также связано с ограниченной силой исходного солнечного события.

Метеочувствительные люди в этот период могут почувствовать ухудшение самочувствия. Возможны головные боли, повышенная утомляемость, сонливость и общее недомогание. Не исключается снижение концентрации внимания и работоспособности.

В дни повышенной солнечной активности рекомендуется избегать стрессов, уделять больше времени отдыху и по возможности бывать на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее подготовить необходимые лекарства, так как магнитные колебания способны спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что стабильная плюсовая температура ожидается в Нижнем Новгороде на неделе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Магнитные бури Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных