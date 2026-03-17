Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 19 марта Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Очередная магнитная буря идет в Нижний Новгород. Возмущения ожидаются в четверг, 19 марта.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс вещества после вспышки на Солнце, произошедшей накануне, достигнет Земли ранним утром. Предполагается, что это случится в промежутке с 4 до 6 часов.

По расчетам специалистов, в пиковый момент сила геомагнитной бури составит от G2 до G3, что соответствует сильному уровню.

Ожидается, что буря будет непродолжительной и продлится около 10 часов. Это также связано с ограниченной силой исходного солнечного события.

Метеочувствительные люди в этот период могут почувствовать ухудшение самочувствия. Возможны головные боли, повышенная утомляемость, сонливость и общее недомогание. Не исключается снижение концентрации внимания и работоспособности.

В дни повышенной солнечной активности рекомендуется избегать стрессов, уделять больше времени отдыху и по возможности бывать на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее подготовить необходимые лекарства, так как магнитные колебания способны спровоцировать обострение хронических заболеваний.

