Ветлуга побила шестилетний температурный рекорд 12 марта Общество

Фото: Ксения Денисова

В Нижегородской области зафиксирован новый температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

По данным синоптика, 12 марта воздух в Ветлуге прогрелся до +11,4 градуса.

Предыдущее максимальное значение для этой даты было зарегистрировано в 2020 году и составляло +7,1 градуса. Таким образом, новый показатель оказался выше прежнего более чем на четыре градуса.

Всего за прошедшие сутки в России зафиксировано 40 температурных рекордов. Аномальное тепло также отметили в девяти региональных центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Вологде, Кирове, Костроме, Твери и Йошкар-Оле.

