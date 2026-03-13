Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2026 13:29
Суд отменил приостановку лицензии регоператора "Реал-Кстово"
13 марта 2026 13:16
Эксклюзив
Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году
13 марта 2026 12:42
Эксклюзив
Дефекты в подземном переходе на площади Лядова устранят весной
13 марта 2026 12:30
Ветлуга побила шестилетний температурный рекорд 12 марта
13 марта 2026 12:03
Эксклюзив
Названы нижегородские муниципалитеты с наибольшим числом долгожителей
13 марта 2026 11:11
Тепловые сети Дзержинска проверят красителем
13 марта 2026 10:56
Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре 13 марта
13 марта 2026 10:38
Свидетельство пенсионера доступно в национальном мессенджере Мах
13 марта 2026 10:34
Губернатор Нижегородской области подписал закон о "растениях-иноагентах"
13 марта 2026 10:03
Препарат для лечения рака мочевого пузыря протестируют на нижегородцах
Общество

Ветлуга побила шестилетний температурный рекорд 12 марта

13 марта 2026 12:30 Общество
Ветлуга побила шестилетний температурный рекорд 12 марта

Фото: Ксения Денисова

В Нижегородской области зафиксирован новый температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

По данным синоптика, 12 марта воздух в Ветлуге прогрелся до +11,4 градуса.

Предыдущее максимальное значение для этой даты было зарегистрировано в 2020 году и составляло +7,1 градуса. Таким образом, новый показатель оказался выше прежнего более чем на четыре градуса.

Всего за прошедшие сутки в России зафиксировано 40 температурных рекордов. Аномальное тепло также отметили в девяти региональных центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Вологде, Кирове, Костроме, Твери и Йошкар-Оле.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали нижегородцам теплые выходные без дождя.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

весна Ветлужский район Погода
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных