Ветлуга побила шестилетний температурный рекорд 12 марта

Фото:
В Нижегородской области зафиксирован новый температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.
По данным синоптика, 12 марта воздух в Ветлуге прогрелся до +11,4 градуса.
Предыдущее максимальное значение для этой даты было зарегистрировано в 2020 году и составляло +7,1 градуса. Таким образом, новый показатель оказался выше прежнего более чем на четыре градуса.
Всего за прошедшие сутки в России зафиксировано 40 температурных рекордов. Аномальное тепло также отметили в девяти региональных центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Вологде, Кирове, Костроме, Твери и Йошкар-Оле.
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали нижегородцам теплые выходные без дождя.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+