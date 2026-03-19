План тушения лесных пожаров утвердили в Нижегородской области

В Нижегородской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров — ключевой документ, регулирующий систему охраны лесов от огня. Его утвердил губернатор региона Глеб Никитин, документ также согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства.



Как сообщили в региональном минлесхозе, план определяет порядок взаимодействия арендаторов лесных участков, органов власти и МСУ в зависимости от уровня пожарной опасности. В документ также включены меры по противопожарному обустройству лесов и своевременному обнаружению возгораний.



Глава профильного министерства Роман Воробьев подчеркнул, что эффективная борьба с лесными пожарами невозможна без четкой координации всех служб. Сводный план позволяет оперативно мобилизовать силы для обнаружения и ликвидации возгораний, а своевременная локализация огня напрямую влияет на снижение ущерба.

"Наш приоритет — сокращение количества и площади лесных пожаров для сохранения лесных богатств региона", — сказал министр, добавив, что надежная защита лесов возможна только при совместной работе и наличии четкого плана.



Повышение эффективности охраны лесов от пожаров остается одним из ключевых направлений федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в национальный проект "Экологическое благополучие".



В пожароопасный сезон 2026 года в регионе будут работать 43 лесопожарные станции. К тушению возгораний планируется привлечь 3 429 человек, в том числе 483 специалиста лесопожарных формирований. Также будет задействовано более 1 500 единиц техники, из них 477 — техника лесопожарных подразделений. В регионе сформирован резерв противопожарного оборудования, техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода создала штаб для борьбы с лесными и торфяными пожарами.