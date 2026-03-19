Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2026 18:59
Внеурочный курс "Моя семья" появится в начальной школе с 1 сентября 2026 года
19 марта 2026 18:18
Нижегородцам стала доступна бесплатная пересадка роговицы глаза
19 марта 2026 18:00
Резервисты "БАРС-НН": "Опыт, полученный на сборах, помогает решению задач на основной работе"
19 марта 2026 17:54
Станкевич: "Регионы получат действенный механизм для наведения порядка на контейнерных площадках"
19 марта 2026 17:50
Общественные обсуждения по "Воднику" стартовали в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 17:26
Евгений Люлин отметил, что нижегородцы уже оценили комфорт и скорость обновленных трамваев
19 марта 2026 17:20
Нижний Новгород направит 2 млрд рублей на детей и ветеранов
19 марта 2026 17:03
Нижегородцы высадят более 400 тысяч деревьев в память о героях
19 марта 2026 16:49
Трое мужчин провалились под лед в районе Чкаловской лестницы
19 марта 2026 16:39
Нижегородцы могут подать заявки на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ
Общество

План тушения лесных пожаров утвердили в Нижегородской области

18 марта 2026 13:10
Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров — ключевой документ, регулирующий систему охраны лесов от огня. Его утвердил губернатор региона Глеб Никитин, документ также согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Как сообщили в региональном минлесхозе, план определяет порядок взаимодействия арендаторов лесных участков, органов власти и МСУ в зависимости от уровня пожарной опасности. В документ также включены меры по противопожарному обустройству лесов и своевременному обнаружению возгораний.

Глава профильного министерства Роман Воробьев подчеркнул, что эффективная борьба с лесными пожарами невозможна без четкой координации всех служб. Сводный план позволяет оперативно мобилизовать силы для обнаружения и ликвидации возгораний, а своевременная локализация огня напрямую влияет на снижение ущерба.

"Наш приоритет — сокращение количества и площади лесных пожаров для сохранения лесных богатств региона", — сказал министр, добавив, что надежная защита лесов возможна только при совместной работе и наличии четкого плана.

Повышение эффективности охраны лесов от пожаров остается одним из ключевых направлений федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в национальный проект "Экологическое благополучие".

В пожароопасный сезон 2026 года в регионе будут работать 43 лесопожарные станции. К тушению возгораний планируется привлечь 3 429 человек, в том числе 483 специалиста лесопожарных формирований. Также будет задействовано более 1 500 единиц техники, из них 477 — техника лесопожарных подразделений. В регионе сформирован резерв противопожарного оборудования, техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода создала штаб для борьбы с лесными и торфяными пожарами. 

Новости по теме
10 февраля 2026 14:56
В Нижегородской области началась подготовка к пожароопасному сезону
29 января 2026 09:56
Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
