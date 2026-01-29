Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

29 января 2026 09:56

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

28 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел первое в 2026 году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Александр Павлов, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, представители правительства, муниципальных образований и силовых структур региона.

Помимо обсуждения актуальных вопросов, вниманию участников мероприятия была представлена выставка средств пожаротушения и экипировки спасателей. Подразделение беспилотных авиационных систем (БАС) ГУ МЧС России по Нижегородской области представило образцы беспилотных авиационных комплексов вертолетного и самолетного типов, которые применяются подразделениями МЧС для мониторинга лесопожарной и паводковой обстановки, поиска жителей, потерявшихся в лесных массивах, и выполнения иных задач, стоящих перед спасателями. Напомним, использование беспилотников в различных сферах  – основная задача нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Также на стенде испытательной пожарной лаборатории МЧС были представлены приборы для испытания систем пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации людей, оборудования, применяемого специалистами в повседневной деятельности.

На заседании подвели итоги деятельности территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Нижегородской области в 2025 году. Особое внимание уделили ликвидации пожаров в населённых пунктах Нижегородской области.

«Актуальным вопросом в прошедшем году, как и в наступившем, остаётся эффективность взаимодействия между оперативными службами министерств и организаций области при ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций. К сожалению, по-прежнему серьезной проблемой остается гибель людей на пожарах. Поэтому необходимо проводить более действенную противопожарную пропаганду, постоянно контролировать готовность сил и средств пожарных подразделений. За последние годы проводились мероприятия по перевооружению противопожарной и аварийно-спасательных служб современными образцами техники и имущества. Ведётся работа по созданию новых подразделений противопожарной службы региона и совершенствованию материальной базы уже существующих. В прошлом году открыто четыре новых пожарных депо взамен старых в муниципалитетах региона и  создано одно пожарное депо в Новинках», - сообщил Глеб Никитин.

На заседании были рассмотрены вопросы дальнейшего развития материальной базы противопожарной и аварийно-спасательных служб региона и поставлены задачи по обеспечению безопасной жизнедеятельности населения в 2026 году. Так, главам муниципальных образований Нижегородской области рекомендовано организовать работу по реализации программы развития подразделений пожарной охраны. В частности, продолжить работу по профессиональной подготовке добровольных пожарных. В период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона поручено принять меры, направленные на предотвращение угрозы перехода огня с лесных и ландшафтных пожаров на территории населённых пунктов.

В завершение мероприятия лучшим специалистам, муниципалитетам и ведомствам, добившимся значимых результатов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, вручили региональные награды (список в прикреплённом файле).

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов и создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы.

В Нижегородской области по нацпроекту создан профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров будет создана в разных регионах страны. В Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных