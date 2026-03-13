Нижегородская мэрия создала штаб для борьбы с лесными и торфяными пожарами

Фото:
В Нижнем Новгороде сформирован оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев.
Отмечается, что решение принято в целях предупреждения и оперативного реагирования на возможные возгорания на территории города. Одновременно утвержден персональный состав штаба.
Руководителем назначен первый заместитель главы администрации Денис Скалкин. В число его заместителей вошли представители городской администрации, регионального управления МЧС и МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".
В состав штаба также включены главы районов Нижнего Новгорода, руководители профильных городских департаментов, представители полиции и городского лесничества.
Кроме того, заместителям главы администрации и руководителям районов поручено создать на местах оперативные группы. Они будут контролировать пожароопасную обстановку в городских лесах и на торфяниках.
Отметим, что сейчас город готовится к подтоплениям. Власти утвердили план противопаводковых мероприятий на 2026 год, сформировали противопаводковые отряды, подготовили технику и определили зоны ответственности.
