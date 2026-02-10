Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

В Нижегородской области началась подготовка к пожароопасному сезону

10 февраля 2026 14:56 Общество
В Нижегородской области началась подготовка к пожароопасному сезону

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Минлесхоз Нижегородской области приступил к активной фазе подготовки к пожароопасному сезону 2026 года.

«Эффективность охраны лесов от пожаров во многом зависит от готовности всех служб к пожароопасному сезону. Активная фаза подготовки начинается обычно с началом календарного года. Уже утверждены планы тушения во всех 35 лесничествах, ведётся работа по согласованию сводного плана тушения лесных пожаров на территории региона», – сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

В региональном сводном плане тушения лесных пожаров содержится общая характеристика лесов, информация о мерах противопожарного обустройства, об организации мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, лицах, ответственных за организацию пожаротушения, а также полный перечень сил и средств, привлекаемых для ликвидации возгораний.

Повышение эффективности мероприятий по охране лесов от пожаров является одним из основных направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Важным элементом сводного плана тушения является результативный мониторинг пожарной опасности в лесах. Он включает в себя организацию наземного и авиационного патрулирования по утверждённым маршрутам и графикам, применение современных средств обнаружения возгораний (камер, дронов), систематическое наблюдение за погодными условиями и расчёт классов пожарной опасности, отлаженный порядок приёма и учёта сообщений о пожарах через установленные каналы связи. Всё это в совокупности позволяет своевременно выявлять угрозы и минимизировать последствия лесных пожаров», - добавил Роман Воробьев.

Для охраны нижегородских лесов в 2026 году предусмотрено привлечение 54 мобильных групп пожаротушения, сформированных на базе подведомственных учреждений минлесхоза. Система видеомониторинга лесных пожаров включает 205 точек наблюдения. По государственным заданиям утверждено проведение патрулирования лесных массивов по 17 маршрутам протяженностью 1 084 км и по двум авиационным маршрутам протяженностью 1 215 км с общим количеством летного времени 580 часов.

Кроме того, в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» мониторинг лесных пожаров и незаконных рубок в лесах Нижегородской области осуществляют 82 беспилотных летательных аппарата.

Сводный план региона рассматривается Рослесхозом через Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса. По сообщению Федерального агентства лесного хозяйства, в этом году критерии оценки готовности регионов к пожароопасному сезону будут включать дополнительный пункт по включению 80% арендаторов лесных участков в сводные планы тушения лесных пожаров. Проверки готовности всех регионов к борьбе с огнём запланированы на март-апрель 2026 года.

В целях контроля за лесопожарной обстановкой на территории Нижегородской области круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, звонки принимаются по номерам: 8-800-100-94-00, 8 (831) 430-01-23.

Теги:
Минлесхоз Пожароопасность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных