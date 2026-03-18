Прощание с бывшим деканом истфака ННГУ Олегом Колобовым пройдет 20 марта Наука

Фото: ИМОМИ ННГУ

На 78-м году жизни скончался заслуженный ученый и преподаватель, на протяжении многих лет возглавлявший истфак ННГУ имени Н.И. Лобачевского, а также основатель факультета международных отношений Олег Алексеевич Колобов. Об этом сообщается на сайте ИМОМИ ННГУ.



Олег Колобов родился 26 июня 1948 года. Он был доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации (1998), заслуженным профессором ННГУ (2000), почетным работником Высшей школы РФ (2001) и почетным работником ННГУ (2006). В 1990 году он получил статус Фулбрайтовского ученого.



В 1972 году Колобов окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени по специальности "История". Позднее получил образование в области юриспруденции (2000) и политологии (2007).



В 1975 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную американо-израильским отношениям в период 1963-1967 годов. В 1989 году ему была присуждена степень доктора исторических наук за исследование механизма формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 годах.



С 1987 по 2002 год Колобов занимал должность декана исторического факультета. В 1995-1996 годах он также возглавлял факультет истории, социальных наук и международных отношений. С 2002 по 2012 год руководил факультетом международных отношений.



Он стал основателем и руководителем научной школы американистики и сравнительного анализа формирования региональных направлений внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время.



В ИМОМИ подчеркнули, что Колобов подготовил целое поколение гуманитариев, которые реализовали себя в самых разных сферах — от академической деятельности до дипломатической службы.



Отпевание состоится 20 марта в 11:00 в Вознесенском Печерском монастыре в Нижнем Новгороде по адресу Приволжская слобода, 108 Б. Похороны пройдут на Бугровском кладбище (улица Пушкина, 34). Начало церемонии — в 12:30.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Олега Алексеевича Колобова.