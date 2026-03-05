Умер известный нижегородский фольклорист Михаил Шустов Культура и отдых

Фото: НГПУ им. Минина

2 марта 2026 года скончался нижегородский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Михаил Шустов.

В 1974 году он окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Шустов был учеником известного фольклориста В.Н. Морохина и продолжил развивать научные традиции своего наставника.

В 1988 году Михаил Парфёнович начал преподавать фольклор и историко-литературные дисциплины в Горьковском государственном педагогическом институте имени М. Горького. Именно по его инициативе в вузе были возрождены знаменитые фольклорные экспедиции. Под руководством Шустова студенты отправлялись в районы Нижегородской области, где изучали современное состояние народного творчества.

В 2003 году ученый защитил докторскую диссертацию на тему "Сказочная традиция в русской литературе XIX века".

Более 35 лет научная и преподавательская деятельность Михаила Шустова была связана с Нижегородским государственным педагогическим университетом имени К. Минина.

"Для многих поколений студентов он был не просто профессором кафедры русской и зарубежной филологии, а проводником в мир настоящей литературы и народной культуры. Кто хоть раз ездил с ним на фольклорную практику по деревням Нижегородской области, тот никогда не забудет, как оживают сказки и песни. Благодаря его инициативе появился целый каталог нижегородского фольклора, а каждый год практики завершался выпуском живой студенческой стенгазеты", — отметили в НГПУ имени Минина.

Прощание с Михаилом Парфёновичем состоялось 4 марта.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Михаила Шустова.

