Доцент ННГУ Людмила Суходоева умерла на 78-м году жизни Общество

Фото: телеграм-канал ННГУ

10 февраля на 78-м году жизни скончалась кандидат экономических наук, доцент ННГУ имени Лобачевского Людмила Суходоева. О ее кончине сообщили в пресс-службе вуза.

В 1970 году Людмила Федоровна окончила Горьковский государственный университет по специальности "Планирование промышленности".

Вся ее профессиональная деятельность (более 55 лет) была связана с ННГУ. Людмила Суходоева возглавляла кафедру коммерции, занимала должность заместителя декана по учебной работе на экономическом и финансовом факультетах.

"Коллеги и студенты ценили её за мудрость, профессионализм, неравнодушие и ту удивительную энергию, с которой она отдавала себя любимому делу", - отметили в вузе, добавив, что Людмила Суходоева воспитала не одно поколение экономистов, и память о ней сохранится в сердцах учеников и коллег.

Прощание состоится в крематории (улица Зайцева, 27) 12 февраля с 14:00 до 15:00.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Людмилы Федоровны Суходоевой.

Ранее сообщалось, что 3 февраля на 92-м году жизни умер старейший работник НИФТИ ННГУ Юрий Константинович Макарычев, а в январе на 75-м году жизни скончались доцент кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяна Медведева и профессор ННГУ Вадим Соболев (ему было 72 года).