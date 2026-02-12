На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2026 11:36Доцент ННГУ Людмила Суходоева умерла на 78-м году жизни
12 февраля 2026 11:28Приложением "Госуслуги Авто" пользуются 20 млн россиян
12 февраля 2026 11:27Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция "3в1"
12 февраля 2026 11:26Президентский фонд природы поддержал 9 нижегородских проектов
12 февраля 2026 11:08Большинство выявленных замечаний на Нижегородской станции аэрации устранили
12 февраля 2026 10:51ЛУКОЙЛ поддержал создание гончарной мастерской
12 февраля 2026 10:48Чего не хватает нижегородцам для полного счастья: рассуждают эксперты
12 февраля 2026 10:38Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой
12 февраля 2026 09:09Более 400 000 нижегородцев подключились к домовым чатам в МАХ
11 февраля 2026 20:23Умер 73-летний экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов
Общество

Доцент ННГУ Людмила Суходоева умерла на 78-м году жизни

12 февраля 2026 11:36 Общество
Доцент ННГУ Людмила Суходоева умерла на 78-м году жизни

Фото: телеграм-канал ННГУ

10 февраля на 78-м году жизни скончалась кандидат экономических наук, доцент ННГУ имени Лобачевского Людмила Суходоева. О ее кончине сообщили в пресс-службе вуза.  

В 1970 году Людмила Федоровна окончила Горьковский государственный университет по специальности "Планирование промышленности".  

Вся ее профессиональная деятельность (более 55 лет) была связана с ННГУ. Людмила Суходоева возглавляла кафедру коммерции, занимала должность заместителя декана по учебной работе на экономическом и финансовом факультетах.   

"Коллеги и студенты ценили её за мудрость, профессионализм, неравнодушие и ту удивительную энергию, с которой она отдавала себя любимому делу", - отметили в вузе, добавив, что Людмила Суходоева воспитала не одно поколение экономистов, и память о ней сохранится в сердцах учеников и коллег.

Прощание состоится в крематории (улица Зайцева, 27) 12 февраля с 14:00 до 15:00.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Людмилы Федоровны Суходоевой. 

Ранее сообщалось, что 3 февраля на 92-м году жизни умер старейший работник НИФТИ ННГУ Юрий Константинович Макарычев, а в январе на 75-м году жизни скончались доцент кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяна Медведева и профессор ННГУ Вадим Соболев (ему было 72 года).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2026 20:23Умер 73-летний экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов
11 февраля 2026 13:53Прощание с нижегородским онкологом Андреем Марусовым пройдет 12 февраля
04 февраля 2026 14:43Известный педагог Клавдия Пацонь скончалась в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных