Умер 95-летний профессор ННГАСУ Анатолий Борисов

На 96-м году жизни умер доктор химических наук, профессор кафедры техносферной безопасности ННГАСУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ Анатолий Борисов. Об этом сообщили в вузе.
Анатолий Борисов окончил Горьковский политехнический институт в 1954 году. Свою профессиональную деятельность он посвятил развитию отечественной науки и подготовке инженерных кадров, пройдя путь от специалиста-силикатчика до ученого с мировым именем.
Докторскую диссертацию, посвященную исследованию оксидных систем, он защитил в 1980 году. В круг его научных интересов входили вопросы улучшения условий труда на промышленных предприятиях, технологии производства строительных материалов и изучение квантовых свойств борных расплавов.
Анатолий Борисов — автор 185 научных работ, шести монографий, восьми учебных пособий и двух учебников. Ему принадлежит 12 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством были защищены пять кандидатских диссертаций.
Многие годы он возглавлял Базовый учебно-экспертный центр охраны труда при ННГАСУ, внося вклад в обеспечение безопасности будущих специалистов строительной отрасли. Профессор был академиком Международной академии инвестиций и экономики строительства, награждён ведомственными наградами.
Прощание состоится 26 февраля 2026 года в 11:30 в Храме Святого Пантелеймона по адресу: микрорайон Щербинки, проспект Гагарина, 119б. Похороны пройдут на кладбище "Березовая роща".
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Борисова.
Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался профессор ННГАСУ Алексей Коломиец.
