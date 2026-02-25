Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Общество

Умер 95-летний профессор ННГАСУ Анатолий Борисов

25 февраля 2026 18:04
Умер 95-летний профессор ННГАСУ Анатолий Борисов

Фото: пресс-служба ННГАСУ

На 96-м году жизни умер доктор химических наук, профессор кафедры техносферной безопасности ННГАСУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ Анатолий Борисов. Об этом сообщили в вузе.

Анатолий Борисов окончил Горьковский политехнический институт в 1954 году. Свою профессиональную деятельность он посвятил развитию отечественной науки и подготовке инженерных кадров, пройдя путь от специалиста-силикатчика до ученого с мировым именем.

Докторскую диссертацию, посвященную исследованию оксидных систем, он защитил в 1980 году. В круг его научных интересов входили вопросы улучшения условий труда на промышленных предприятиях, технологии производства строительных материалов и изучение квантовых свойств борных расплавов.

Анатолий Борисов — автор 185 научных работ, шести монографий, восьми учебных пособий и двух учебников. Ему принадлежит 12 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством были защищены пять кандидатских диссертаций.

Многие годы он возглавлял Базовый учебно-экспертный центр охраны труда при ННГАСУ, внося вклад в обеспечение безопасности будущих специалистов строительной отрасли. Профессор был академиком Международной академии инвестиций и экономики строительства, награждён ведомственными наградами.

Прощание состоится 26 февраля 2026 года в 11:30 в Храме Святого Пантелеймона по адресу: микрорайон Щербинки, проспект Гагарина, 119б. Похороны пройдут на кладбище "Березовая роща".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Борисова. 

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался профессор ННГАСУ Алексей Коломиец. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных