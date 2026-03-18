ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде стартует на день раньше

Изменены сроки проведения конференции "ЦИПР-2026" (12+) в Нижнем Новгороде. По информации пресс-службы форума, мероприятия, посвященные цифровой экономике и технологиям, пройдут на площадке Нижегородской ярмарки с 18 по 21 мая.



Изначально конференцию планировали провести с 19 по 22 мая. Сразу после нее, с 22 по 24 мая, должен был состояться фестиваль "Тех-Френдли Викенд" (теперь он пройдет с 21 по 23 мая).



В оргкомитете пояснили, что изменения связаны с корректировками в графиках первых лиц.

Ранее была опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год, которую представил замгубернатора Олег Беркович.