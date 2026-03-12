Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год

Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год

Фото: АНО "Нижний 800"

В Нижнем Новгороде презентовали событийную программу на 2026 год.

"Мы активно готовимся к новому сезону. В целом у нас такого якоря, как в прошлом году, когда было объединение экологического искусства, в этом году такого якоря нет. В этом году у нас программа более традиционная, но не менее интересная", — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В течение года в городе и области пройдут десятки культурных, музыкальных, спортивных и выставочных мероприятий.

Рассказываем, какие события ждут жителей и гостей региона с апреля по декабрь.

Апрель

  • 3-5 апреля — премьера балетного проекта "Волшебная ночь" (12+) в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. В программу вошли одноактные балеты "Демон" и "Волшебная ночь".
  • 12 апреля-30 сентября — в Манеже откроется выставка "Собор святых" (0+). Посетителям представят уникальную коллекцию деревянной религиозной скульптуры XVII—XIX веков из собраний нижегородских музеев.
  • 20-22 апреля — в Академии "Маяк" имени А. Д. Сахарова пройдет театральный форум (12+) Приволжского федерального округа к 150-летию Союза театральных деятелей России.
  • 23-26 апреля — международный фестиваль медиаискусства INTERVALS (0+). В программе — городская медиавыставка, музыкальные выступления и образовательные события.
  • В апреле также стартует четвертый сезон арт-резиденций Нижегородской области. К действующим площадкам добавятся Арсенал и арт-резиденция Basic в Ворсме.

Май

  • В мае состоится легкоатлетический забег "Кросс по Щелчку" (0+).
  • 9 мая — празднование (0+) 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы военный парад, концерт "Военные песни у Кремля", а также полеты и подъемы аэростата "Город трудовой доблести".
  • 14-17 мая — ярмарка графики "Контур" (12+)
  • 15 мая-15 октября — в Пакгаузе начнет работу выставка "Великая Всероссийская" (6+), посвященная 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.
  • 19-24 мая — конференция ЦИПР (12+).
  • 23-24 мая — благотворительный полумарафон "Беги, герой!" (0+).
  • 23 мая-21 июня — международный фестиваль искусств "Стрелка" (18+) в Пакгаузах. Программа посвящена эпохе fin de siècle.

Июнь

  • Июнь-август — мультижанровый фестиваль "Столица закатов" (0+). В Александровском саду на сцене "Ракушка" по субботам выступят поп-, инди- и джазовые исполнители, по воскресеньям — симфонический оркестр Нижегородской филармонии. В программу войдут "Соло на закате", "Искра" и гастрофестиваль "Гастрономическая Рождественская".
  • 6-7 июня — фестиваль "Пушкин без границ" (12+) в Большом Болдине.
  • 12 июня — День России с концертной программой (0+) и гастроярмаркой.
  • В июне на сцене театра оперы и балета состоится премьера оперы "Богема" (16+) Джакомо Пуччини.
  • 19-21 июня — "Выкса-фестиваль" (12+).
  • 20-21 июня — фестиваль "Золотая хохлома" (0+) в Семенове.
  • 21 июня — городской трейл RUTS (18+).
  • 27 июня — День молодежи (0+). Основные события пройдут в Выксе, Нижнем Новгороде, Урене, Городце и селе Спасском.

Июль

  • 3-10 июля — десятый фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+).
  • Июль-август — концерты Summer Sound x Билайн (0+) в рамках "Столицы закатов".
  • 18-19 июля — фестиваль "Мастера Золотого кольца" в Городце.
  • 25-26 июля — международный заплыв X-Waters Volga (18+).

Август

  • 1-2 августа — спортивно-музыкальный фестиваль "ПАРИ Фест" (12+) на Стрелке.
  • 1-2 и 7-9 августа — театральный фестиваль "Специфик" (18+) на городских площадках.
  • 13–16 августа — фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+).
  • 15 августа — празднование 805-летия Нижнего Новгорода и Кубок союзных государств "Волжская регата — 2026" (6+).
  • 21 августа — музыкальный фестиваль "Великая Русь" (6+) у собора Александра Невского. Основой программы станет концертное исполнение оперы "Иоланта" П. И. Чайковского к 135-летию со дня ее написания.
  • 22-23 августа — фестиваль триатлона Ironstar (16+).

Сентябрь

В сентябре в Арзамасе пройдет гастрономический фестиваль "Арзамасский гусь" (0+).

Октябрь

В октябре состоится Нижегородская книжная ярмарка (0+). В ней примут участие более 60 издательств, запланированы встречи с авторами, лекции, мастер-классы и презентации книг.

До 15 октября продолжит работу выставка "Великая Всероссийская" (6+).

Ноябрь

  • 4 ноября — День народного единства. Праздничная программа (0+) будет посвящена Году единства народов России.
  • С ноября в Пакгаузах начнет работу выставка "Опера Зимина" (6+), которая продлится до января 2027 года.

Декабрь

В декабре стартуют новогодние мероприятия (0+) на Нижегородской ярмарке.

Одной из центральных площадок празднования Рождества вновь станет Арзамас. В программе — выступления церковного хора и музыкантов, ярмарка, уличные и цирковые аниматоры и большое чаепитие из царь-самовара.

Ранее стало известно, как в Нижнем Новгороде отметят День города.

