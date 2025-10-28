Названы даты проведения ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (12+) пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая, сообщили организаторы.

Конференция стала ключевой площадкой диалога бизнеса и государства по вопросам цифровой трансформации общества и быстрорастущих отраслей. На ней формируются государственные решения, выносятся на обсуждение инициативы поддержки ИТ-сектора и намечаются маршруты достижения технологического суверенитета по системообразующим направлениям экономики.

Среди постоянных участников обсуждений — председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, зампред правительства РФ и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а также представители крупнейших цифровых компаний страны.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что регион уже в седьмой раз примет главное деловое событие страны по цифровой экономике и технологиям. По его словам, в фокусе программы будут темы импортозамещения и технологического суверенитета, подготовка кадров для цифровой экономики, кибербезопасность и ИИ.

Он подчеркнул, что регион закрепила позиции одного из ключевых ИТ-хабов России, а его компании не ограничиваются локальными задачами, а задают отраслевые ориентиры, предлагая решения для масштабного применения по всей стране.

Напомним, что в том году мероприятие посетили более 15 тысяч человек из всех регионов России и более 40 зарубежных стран. В рамках конференции было подписано свыше 300 соглашений. В рамках конференции был открыт первый региональный дата-центр.