Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
28 октября 2025 14:15Названы даты проведения ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 14:29Нижегородский "Рекорд" станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве
17 октября 2025 19:40Финальный этап проекта "Бюст-мост" пройдет в Нижнем Новгороде 20 октября
16 октября 2025 13:57Выставка о героях тыла открылась в Лыскове
13 октября 2025 18:14Неделя молодежной книги пройдет в библиотеках Автозаводского района
10 октября 2025 16:12Фестиваль женских увлечений пройдет в Нижнем Новгороде
05 октября 2025 10:34Нижегородцы встретятся с известными писателями на книжной ярмарке
03 октября 2025 11:02Студенческий фестиваль IT Core пройдет в Нижнем Новгороде
01 октября 2025 12:22Более 250 мероприятий пройдет в Нижегородской области в Декаду пожилого человека
01 октября 2025 12:12Выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открылась в Дальнем Константинове
Афиша

Названы даты проведения ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

28 октября 2025 14:15 Афиша
Названы даты проведения ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (12+) пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая, сообщили организаторы. 

Конференция стала ключевой площадкой диалога бизнеса и государства по вопросам цифровой трансформации общества и быстрорастущих отраслей. На ней формируются государственные решения, выносятся на обсуждение инициативы поддержки ИТ-сектора и намечаются маршруты достижения технологического суверенитета по системообразующим направлениям экономики.

Среди постоянных участников обсуждений — председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, зампред правительства РФ и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а также представители крупнейших цифровых компаний страны. 

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что регион уже в седьмой раз примет главное деловое событие страны по цифровой экономике и технологиям. По его словам, в фокусе программы будут темы импортозамещения и технологического суверенитета, подготовка кадров для цифровой экономики, кибербезопасность и ИИ.

Он подчеркнул, что регион закрепила позиции одного из ключевых ИТ-хабов России, а его компании не ограничиваются локальными задачами, а задают отраслевые ориентиры, предлагая решения для масштабного применения по всей стране.

Напомним, что в том году мероприятие посетили более 15 тысяч человек из всех регионов России и более 40 зарубежных стран. В рамках конференции было подписано свыше 300 соглашений. В рамках конференции был открыт первый региональный дата-центр.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
конференции Технологии ЦИПР
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2025 21:00Нижегородская область и Сербия планируют развивать партнерство в сфере цифровых технологий, промышленности и образования
06 июня 2025 14:35Глеб Никитин обсудил перспективы реализации совместных проектов с делегацией Экваториальной Гвинеи в ходе ЦИПРа
03 июня 2025 12:13Мишустин поддержал развитие ИТ-экосистемы в Нижегородской области
02 июня 2025 20:18Игорь Комаров и Сергей Чемезов осмотрели выставочные стенды конференции ЦИПР
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных