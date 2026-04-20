Инвестфорум "РОССИЯ ЗОВЕТ!" впервые пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Центр 800"

29 апреля инвестиционная повестка страны сосредоточится в Нижнем Новгороде – в столице Приволжского федерального округа впервые пройдёт Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород». Форум станет ключевой площадкой для диалога бизнеса, государства и инвесторов, задающих вектор развития российской экономики.

Нижегородская область является одним из крупнейших IT-хабов России и занимает пятое место в рейтинге цифровых регионов по объёму инвестиций в передовые технологии. Поэтому акцент в деловой программе будет на росте IT-компаний региона. В рамках сессии «Цифра как драйвер роста: технологические эмитенты и частный капитал» эксперты обсудят, как формируется один из ведущих региональных центров IТ-разработки и цифровых сервисов, а также какие возможности технологические компании открывают для инвесторов.

Также в программе форума:

∙ Пленарная сессия: «2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?» — взгляд крупнейших публичных компаний на развитие их рынков и отраслей в 2026 году, влияние макроэкономической конъюнктуры на стратегии развития бизнеса, вызовы 2026 года для рынков капитала и возможности для инвесторов.

∙ «Инвестиционная стратегия и топ идей 2026» — стратегия для частных инвесторов в 2026 году, перспективные инструменты с наибольшим потенциалом, макроэкономический прогноз от экспертов ВТБ Мои Инвестиции.

∙ «Разговор экономистов: макроэкономика России и региональные траектории промышленного роста» — макроэкономический ландшафт 2026 года, формирование новой индустриальной карты России, инвестиционные потоки в регионы.

Подробную программу можно найти на официальном сайте форума https://russiacalling. ru/.

18+