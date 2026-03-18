Нижегородских подростков осудили на 6 лет за теракт по заданию из Telegram Происшествия

Двух нижегородских подростков осудили за теракт на объектах сотовой связи, совершенный ими в мае 2025 года.

Приговор выслушали два жителя региона, которым на момент совершения преступления было 16 и 17 лет. Прошлой весной им в мессенджер Telegram написал неизвестный и предложил за деньги поджечь три базовые станции операторов сотовой связи рядом с жилыми домами в Ленинском районе областного центра. При этом свои действия им надо было снимать на мобильный телефон. Несовершеннолетние согласились и впоследствии были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД.

На молодых людей завели уголовное дело о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. а, в ч.2 ст. 205 УК РФ).

"В образовательные учреждения и контролирующие органы внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, проведена профилактическая работа среди несовершеннолетних", - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Один фигурант в итоге получил 6,3 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а другой - 6 лет.

Ранее сообщалось, что два других нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на железной дороге.