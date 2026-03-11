Два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на ж/д Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор по делу о теракте на объектах Горьковской железной дороги. На скамье подсудимых оказались двое 17-летних жителей Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Их признали виновными по ч. 1 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ — террористический акт, в том числе совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в феврале 2025 года один из подростков за деньги поджег релейный шкаф на Горьковской железной дороге. Следствие пришло к выводу, что он действовал с целью повлиять на решения органов власти и дестабилизировать их работу.

Позже он вместе со знакомым устроил поджог еще двух шкафов пункта считывания информации.

Кроме того, ночью 13 февраля прошлого года на перегоне Пижма – Тоншаево были подожжены два шкафа, отвечающие за работу светофоров и систему автоматического торможения поездов при превышении скорости. О возгорании в полицию сообщили сотрудники охранного предприятия железной дороги.

В результате повреждения оборудования на участке Шахунья – Пижма произошли задержки поездов.

Подростков оперативно установили и задержали сотрудники транспортной полиции. Уголовное дело расследовало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя Приволжской транспортной прокуратуры, назначил одному из фигурантов 6 лет лишения свободы, второму — 8. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

