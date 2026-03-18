Нижегородские школьники снова завоевали награды Международной олимпиады по физике

Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Наука

18 марта 2026 17:36 Наука
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские школьники второй год подряд завоевывают награды Международной олимпиады по физике имени П.Л. Капицы. Этой весной честь региона на состязании, проходившем в Московской области, представляли пять юношей. Это ученики лицея №40 и лицея №36 Нижнего Новгорода. Некоторые из ребят становились призерами олимпиады и в прошлом году.

Как рассказали в министерстве образования региона, интеллектуальное состязание посвящено экспериментальной физике с использованием компьютерных технологий обработки и визуализации данных. В этом году в олимпиаде приняли участие школьники из 19 регионов России и трех стран СНГ. Программа состязания включала два индивидуальных тура (теоретический и экспериментальный) и командный тур.

Так в личном первенстве дипломы II степени завоевали Илья Кругов (лицей №40), Виталий Борисов (лицей №36) и Богдан Анюхин (лицей №40). Диплом III степени в индивидуальном зачете получил Иван Сочков (лицей №40). По итогам командного тура дипломов III степени удостоены Владимир Шаров (лицей №40) и Богдан Анохин (лицей №40).

К олимпиаде юных нижегородцев подготовил учитель физики лицея №40 Андрей Смирнов.

«Участие в подобных олимпиадах является частью подготовки команды к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Состязание имени Петра Капицы расширяет спектр возможностей подготовки: помимо классических элементов олимпиад ребятам предлагают продемонстрировать свои умения в области программной обработки экспериментальных данных, что больше приближенно к реальности современного исследователя и инженера. Мы относимся к участию в олимпиадах, прежде всего, как к возможности проверить свои навыки в новой нестандартной обстановке, расширить и углубить школьные знания. Это опыт, который будет очень полезен в будущем», – сказал педагог.

Многие ребята уже определились со своим будущим после окончания школы. Например, призер олимпиады Богдан Анюхин планирует поступить в один из нижегородских вузов, чтобы изучать физику и программирование.

«Олимпиада поразила меня своими нестандартными заданиями, которые оказались сложнее, чем в других подобных конкурсах. Еще мне понравилось, что, кроме олимпиадных заданий, нам прочитали интереснейшую лекцию по квантовой физике.  В целом физика для меня – смысл жизни и символ развития, поэтому я хотел бы в будущем работать на благо развития науки, сочетая эту деятельность с программированием», – сказал школьник.

Участие ребят в олимпиаде организовано министерством образования Нижегородской области совместно с региональным центром развития талантов «Вега».

Напомним, вовлечение как можно большего числа детей в олимпиадное движение – одна из задач национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олимпиада
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных