Нижегородские школьники снова завоевали награды Международной олимпиады по физике Наука

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские школьники второй год подряд завоевывают награды Международной олимпиады по физике имени П.Л. Капицы. Этой весной честь региона на состязании, проходившем в Московской области, представляли пять юношей. Это ученики лицея №40 и лицея №36 Нижнего Новгорода. Некоторые из ребят становились призерами олимпиады и в прошлом году.

Как рассказали в министерстве образования региона, интеллектуальное состязание посвящено экспериментальной физике с использованием компьютерных технологий обработки и визуализации данных. В этом году в олимпиаде приняли участие школьники из 19 регионов России и трех стран СНГ. Программа состязания включала два индивидуальных тура (теоретический и экспериментальный) и командный тур.

Так в личном первенстве дипломы II степени завоевали Илья Кругов (лицей №40), Виталий Борисов (лицей №36) и Богдан Анюхин (лицей №40). Диплом III степени в индивидуальном зачете получил Иван Сочков (лицей №40). По итогам командного тура дипломов III степени удостоены Владимир Шаров (лицей №40) и Богдан Анохин (лицей №40).

К олимпиаде юных нижегородцев подготовил учитель физики лицея №40 Андрей Смирнов.

«Участие в подобных олимпиадах является частью подготовки команды к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Состязание имени Петра Капицы расширяет спектр возможностей подготовки: помимо классических элементов олимпиад ребятам предлагают продемонстрировать свои умения в области программной обработки экспериментальных данных, что больше приближенно к реальности современного исследователя и инженера. Мы относимся к участию в олимпиадах, прежде всего, как к возможности проверить свои навыки в новой нестандартной обстановке, расширить и углубить школьные знания. Это опыт, который будет очень полезен в будущем», – сказал педагог.

Многие ребята уже определились со своим будущим после окончания школы. Например, призер олимпиады Богдан Анюхин планирует поступить в один из нижегородских вузов, чтобы изучать физику и программирование.

«Олимпиада поразила меня своими нестандартными заданиями, которые оказались сложнее, чем в других подобных конкурсах. Еще мне понравилось, что, кроме олимпиадных заданий, нам прочитали интереснейшую лекцию по квантовой физике. В целом физика для меня – смысл жизни и символ развития, поэтому я хотел бы в будущем работать на благо развития науки, сочетая эту деятельность с программированием», – сказал школьник.

Участие ребят в олимпиаде организовано министерством образования Нижегородской области совместно с региональным центром развития талантов «Вега».

