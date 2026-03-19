Нижегородская компания оспорила решение по товарному знаку "я люблю свою семью!" Экономика

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу нижегородской компании "Синергетик" по делу, связанному с использованием обозначения "я ♥ (люблю) свою семью!".

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Карина Богуславская обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области. Она заявила о нарушении исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный в России под № 312760, и потребовала защиты своих прав.

Суд первой инстанции полностью отказал в удовлетворении иска. Однако Первый арбитражный апелляционный суд пересмотрел это решение и вынес новый акт: с компании "Синергетик" была взыскана компенсация свыше 750 млн рублей, а также введен запрет на использование спорного обозначения.

Не согласившись с таким исходом, производитель бытовой химии подал кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам с требованием отменить постановление апелляции. Одновременно компания добилась приостановки исполнения этого решения на время рассмотрения жалобы.

В итоге кассационная инстанция поддержала позицию первой инстанции. Постановление апелляционного суда было отменено, а первоначальное решение Арбитражного суда Нижегородской области оставлено в силе.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам вынес частные определения в адрес председательствующего судьи апелляционного суда, рассматривавшего дело, а также в отношении Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

