Экономика

"Лимон раздора": в Павлове бизнесвумен обязали опровергнуть статью о конкуренте

11 февраля 2026 19:37 Экономика
Лимон раздора: в Павлове бизнесвумен обязали опровергнуть статью о конкуренте

Фото: Александр Воложанин

Нижегородской области судебным приставам пришлось вмешаться в затяжной конфликт между предпринимателями в Павлове, который длится уже несколько лет и сопровождается судебными разбирательствами.

Поводом для исполнительного производства стало решение суда о защите деловой репутации. Бизнесмен Сергей Прохоров обратился в суд после того, как на сайте конкурирующего "Павловского питомника" и в соцсети в 2018 году была опубликована информация о его деятельности.

В публикации утверждалось, что он якобы не выращивает лимоны самостоятельно, а закупает саженцы на Украине и перепродаёт их, вводя в заблуждение покупателей.

Судебная лингвистическая экспертиза установила, что в тексте содержатся негативные сведения в форме утверждений о фактах, которые могут нанести вред деловой репутации. Суд признал распространённые сведения не соответствующими действительности и обязал предпринимательницу Ирину Козюлину опубликовать опровержение на тех же интернет‑ресурсах.

Исполнительный лист поступил в Павловское районное отделение ГУФССП России по Нижегородской области. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил должницу о необходимости добровольно исполнить решение суда.

В установленный срок опровержение размещено не было. В связи с этим пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а также ограничил выезд должницы за пределы страны. Ей разъяснили, что в случае дальнейшего уклонения возможна административная ответственность.

После применения мер принудительного исполнения предпринимательница разместила на сайте и в социальной сети текст опровержения.

Напомним, конфликт между участниками рынка имеет давнюю историю и выходит далеко за рамки одного иска о защите деловой репутации.

Ирина Козюлина занимается выращиванием и продажей цитрусовых с начала 2000‑х годов, использует сайт pavlovopitomnik.ru, а также логотип с изображением лимонного дерева и обозначением Pavlovopitomnik.

В 2022 году было создано ООО "Павловский Питомник", а в 2024 году компания зарегистрировала товарный знак с аналогичными словесными и изобразительными элементами. После этого фирма потребовала от Козюлиной прекратить использование обозначения.

Спор дошёл до Суда по интеллектуальным правам. Он установил, что обозначение использовалось предпринимательницей задолго до регистрации товарного знака, а действия компании признал актом недобросовестной конкуренции. Использование спорного обозначения было запрещено.

