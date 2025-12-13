Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Экономика

Нижегородка проиграла суд "Союзмультфильму" из-за бренда с Карлсоном

13 декабря 2025 13:25 Экономика
Нижегородка проиграла суд Союзмультфильму из-за бренда с Карлсоном

Предприниматель из Нижнего Новгорода Александра Шибаланская проиграла спор с киностудией "Союзмультфильм" по делу о товарном знаке "Лекарство для Карлсона". Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Зарегистрировать этот бренд в категории мороженого Шибаланской удалось еще в 2014 году. Однако почти через десять лет анимационная студия подала возражение, заявив, что предприниматель использовала имя героя мультфильмов "Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся", снятых в СССР в 1968 и 1970 годах, без законных оснований.

При этом "Союзмультфильм" не отрицал, что первоисточником является литературная трилогия шведской писательницы Астрид Линдгрен, обладающей полным комплексом авторских прав.

Роспатент встал на сторону студии. Ведомство признало общеизвестным факт популярности советских мультфильмов о Карлсоне, а также указало, что в представленном товарном знаке доминирует имя персонажа. Это стало основанием для аннулирования регистрации.

Александра Шибаланская попыталась оспорить это решение в суде. По ее утверждению, имя "Карлсон" в названии бренда является производным от обычной шведской фамилии и ассоциируется в первую очередь с любимым в Швеции десертом, а не с персонажем детских мультфильмов. Также предприниматель настаивала на том, что "Союзмультфильм" не предоставил доказательств того, что получил права на использование имени Карлсона от Астрид Линдгрен или ее наследников.

Тем не менее, суд по интеллектуальным правам не принял эти аргументы. В решении указано, что слово "Карлсон" в российском контексте прочно связано с образом мультгероя, а не с шведской фамилией, которая в России не является распространенной.

Суд также обратил внимание на категорию товара — мороженое, — напомнив, что Карлсон в мультфильмах изображался как большой любитель сладкого. Это подтвердило, по мнению суда, что выбор названия был сделан не случайно, а с расчетом на ассоциации с конкретным персонажем.

Решение суда по интеллектуальным правам впоследствии подтвердили и кассационная, и верховная судебные инстанции.

Напомним, в октябре жительницу Дзержинска оштрафовали за продажу шевронов с цитатой из "Брата 2". А в начале 2025 года "Союзмультфильм" взыскал с нижегородской компании 90 тысяч рублей. 

Патент Предприниматели Суд
