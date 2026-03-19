Украшение Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России обойдется в 12 млн рублей

Фото: Кира Мишина

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" объявило закупку на декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню России. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 11 888 366 рублей. Финансирование предусмотрено из бюджета города на 2026 год.

На подготовку к празднованию Дня Победы планируется направить 8 407 586 рублей. Оформление ко Дню России обойдется в 3 480 780 рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 25 марта, подведение итогов намечено на 27 марта.

Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: от подготовки и согласований до монтажа, обслуживания и последующего демонтажа конструкций. В перечень входят стационарные и мобильные флаговые композиции, объемные декоративные конструкции, щиты 6х3, флагштоки, а также размещение праздничных постеров.

К 9 Мая в городе изготовят и установят десятки флагов различных форматов, более сотни комплектов для мобильных и стационарных конструкций, 55 крупных постеров размером 6х3 метра и 50 постеров формата 1,2х1,8 метра. Также предусмотрено оформление мостов, площади Комсомольской, территории у Дворца спорта, участков на пересечении улиц Карла Маркса и Бетанкура, а также в Кстове.

Кроме того, будет изготовлено свыше 11 тысяч флагов расцвечивания, сотни флагов Российской Федерации, Нижнего Новгорода и "Победы", а также более 5,7 тысячи древков.

