Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Появились детали празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде

Появились детали празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Большого концерта на 9 Мая в Нижнем Новгороде на планируется. Об этом сообщил замгубернатора Олега Беркович на пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По традиции в День Победы на площади Минина и Пожарского продет парад (0+). Также горожан ждет специальная праздничная программа (0+): выступление музыкальных коллективов, в том числе российских звезд, мероприятия в парке Победы и в районах города.

В планах также концерт "Военные песни у кремля" (0+) и привязные подъемы теплового аэростата "Город трудовой доблести".

