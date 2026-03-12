Появились детали празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде

Фото:
Большого концерта на 9 Мая в Нижнем Новгороде на планируется. Об этом сообщил замгубернатора Олега Беркович на пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По традиции в День Победы на площади Минина и Пожарского продет парад (0+). Также горожан ждет специальная праздничная программа (0+): выступление музыкальных коллективов, в том числе российских звезд, мероприятия в парке Победы и в районах города.
В планах также концерт "Военные песни у кремля" (0+) и привязные подъемы теплового аэростата "Город трудовой доблести".
