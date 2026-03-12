Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
12 марта 2026 18:12
Эксклюзив
Главную площадку Дня молодежи перенесут из Нижнего Новгорода в Выксу
12 марта 2026 17:23
Эксклюзив
Власти рассказали, как Нижний Новгород отметит 805-летие
12 марта 2026 15:41
Эксклюзив
Появились детали празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 марта 2026 16:49
В нижегородских школах вместо звонков звучат фрагменты произведений Чайковского и Глинки
11 марта 2026 16:34
В Богородске открылся зал в городском Доме культуры
11 марта 2026 16:07
Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе нашло нового владельца
10 марта 2026 14:36
Нижегородцы подготовят полную родословную Евгения Евстигнеева к его 100-летию
10 марта 2026 10:30
Евгений Люлин: "Загаданное в новогоднюю ночь желание сбылось в Заксобрании"
08 марта 2026 12:08
Нижегородцы могут принять участие в кастинге проекта "Военные песни у Кремля"
06 марта 2026 19:29
Нижегородцы получат бесплатный доступ к материалам Российской госбиблиотеки
Культура и отдых

Главную площадку Дня молодежи перенесут из Нижнего Новгорода в Выксу

12 марта 2026 18:12 Культура и отдых
Главную площадку Дня молодежи перенесут из Нижнего Новгорода в Выксу

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

27 июня вся страна будет отмечать День молодежи. В Нижегородской области центральную площадку праздника перенесут из Нижнего Новгорода в Выксу, сообщил замгубернатора региона Олег Беркович во время презентации событийной программы на год. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам чиновника, решение отчасти связано с проведением концерта (16+) Басты. При этом мероприятия Дня молодежи состоятся и в Нижнем Новгороде.

Всего праздничные события развернутся на пяти площадках. Помимо Нижнего Новгорода и Выксы, к празднованию присоединятся Урень, Городец и село Спасское.

Программа охватит различные направления: науку, спорт, волонтерство, патриотическое воспитание, предпринимательство и креативные индустрии.

Ранее выяснилось, что День города-2026, который совпадет с концертом группы "Ленинград" (18+), пройдет в обычном режиме.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Молодежь Праздники
Поделиться:
Новости по теме
12 марта 2026 16:52
Дирижер Валерий Гергиев откроет Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 16:35
Эксклюзив
Стало известно, как пройдет открытие Ледового дворца на Стрелке
12 марта 2026 15:41
Эксклюзив
Появились детали празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 16:28
Опубликованы фото празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных