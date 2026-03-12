Главную площадку Дня молодежи перенесут из Нижнего Новгорода в Выксу Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

27 июня вся страна будет отмечать День молодежи. В Нижегородской области центральную площадку праздника перенесут из Нижнего Новгорода в Выксу, сообщил замгубернатора региона Олег Беркович во время презентации событийной программы на год. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам чиновника, решение отчасти связано с проведением концерта (16+) Басты. При этом мероприятия Дня молодежи состоятся и в Нижнем Новгороде.

Всего праздничные события развернутся на пяти площадках. Помимо Нижнего Новгорода и Выксы, к празднованию присоединятся Урень, Городец и село Спасское.

Программа охватит различные направления: науку, спорт, волонтерство, патриотическое воспитание, предпринимательство и креативные индустрии.

Ранее выяснилось, что День города-2026, который совпадет с концертом группы "Ленинград" (18+), пройдет в обычном режиме.