Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

19 марта 2026 17:03 Общество
Нижегородцы высадят более 400 тысяч деревьев в память о героях

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области в 2026 году в рамках международной эколого-патриотической акции "Сад памяти" планируется высадить более 400 тысяч молодых деревьев. Работы пройдут на площади 110 гектаров. В этом году акция (0+) стартовала 18 марта, сообщили в региональном минлесхозе.

В ведомстве отметили, что к акции традиционно присоединяются сотрудники органов власти, школьники и воспитанники дошкольных лесничеств, студенты и волонтеры. Участники высаживают деревья в память о героях Великой Отечественной войны, а также тех, кто сегодня защищает страну.

Глава профильного министерства Роман Воробьев подчеркнул, что акция объединяет экологическую и историческую повестку. По его словам, участники не только восстанавливают леса, но и сохраняют память о подвигах защитников Отечества.

Мероприятия по лесовосстановлению проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экологическое благополучие".

В министерстве также сообщили, что в 2025 году в регионе был установлен рекорд по числу участников акции — более 1,8 тысячи человек. Всего за шесть лет проведения "Сада памяти" к нему присоединились свыше шести тысяч жителей области, которые высадили более трех миллионов деревьев.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать участок на интерактивной карте и присоединиться к высадке.

Организаторы обеспечивают участников необходимым инвентарем и посадочным материалом. Также предусмотрена возможность самостоятельной посадки деревьев с последующим добавлением точки на карту проекта.

Основные мероприятия в Нижегородской области запланированы на апрель — май. Участки для проведения акции уже определены региональным минлесхозом.

Акция проводится по инициативе АНО "Сад памяти", движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

С 2025 года в России реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи нацпроекта "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и включает шесть федеральных проектов, в том числе "Сохранение лесов", "Чистый воздух" и "Экономику замкнутого цикла".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили план тушения лесных пожаров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деревья Минлесхоз Сад Памяти
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных