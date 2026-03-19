Нижегородцы высадят более 400 тысяч деревьев в память о героях Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области в 2026 году в рамках международной эколого-патриотической акции "Сад памяти" планируется высадить более 400 тысяч молодых деревьев. Работы пройдут на площади 110 гектаров. В этом году акция (0+) стартовала 18 марта, сообщили в региональном минлесхозе.

В ведомстве отметили, что к акции традиционно присоединяются сотрудники органов власти, школьники и воспитанники дошкольных лесничеств, студенты и волонтеры. Участники высаживают деревья в память о героях Великой Отечественной войны, а также тех, кто сегодня защищает страну.

Глава профильного министерства Роман Воробьев подчеркнул, что акция объединяет экологическую и историческую повестку. По его словам, участники не только восстанавливают леса, но и сохраняют память о подвигах защитников Отечества.

Мероприятия по лесовосстановлению проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экологическое благополучие".

В министерстве также сообщили, что в 2025 году в регионе был установлен рекорд по числу участников акции — более 1,8 тысячи человек. Всего за шесть лет проведения "Сада памяти" к нему присоединились свыше шести тысяч жителей области, которые высадили более трех миллионов деревьев.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать участок на интерактивной карте и присоединиться к высадке.

Организаторы обеспечивают участников необходимым инвентарем и посадочным материалом. Также предусмотрена возможность самостоятельной посадки деревьев с последующим добавлением точки на карту проекта.

Основные мероприятия в Нижегородской области запланированы на апрель — май. Участки для проведения акции уже определены региональным минлесхозом.

Акция проводится по инициативе АНО "Сад памяти", движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

С 2025 года в России реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи нацпроекта "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и включает шесть федеральных проектов, в том числе "Сохранение лесов", "Чистый воздух" и "Экономику замкнутого цикла".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили план тушения лесных пожаров.