Тепличный комплекс для выращивания лесных растений модернизируют в Семенове Общество

В Нижегородской области планируется модернизация питомнического и тепличного хозяйства в Семеновском округе. В 2026 году на эти цели направят более 85 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, средства будут направлены на закупку оборудования для обновления и модернизации материально-технической базы питомнического и тепличного хозяйства Семеновского спецсемлесхоза.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев отметил, что развитие лесного семеноводства играет важную роль в устойчивом управлении лесными ресурсами региона. По его словам, Семеновский спецсемлесхоз ежегодно выращивает более 2,5 млн сеянцев хвойных пород, включая посадочный материал с улучшенными наследственными свойствами.

"Благодаря модернизации и обновлению материально-технической базы предприятие сможет увеличить производительность, объем выращивания посадочного материала и его качество", — подчеркнул Роман Воробьев.

Семеновский спецсемлесхоз — подведомственное учреждение регионального минлесхоза и основной поставщик посадочного материала для восстановления лесов Нижегородской области и других регионов России. Предприятие выполняет полный цикл работ — от заготовки, переработки и хранения семян лесных растений до выращивания готового посадочного материала.

Федеральные средства направят на приобретение линии заполнения и высева семян лесных растений в кассеты, линии мойки кассет, оборудования для получения семян из шишек, а также автоматизированной системы полива для полей доращивания.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи прежнего нацпроекта "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и повышение ее комфортности для жизни.

В числе целей нацпроекта — создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок, расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В его структуру входят шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".