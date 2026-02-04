Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Более 30 тонн шишек собрали в Нижегородской области для восстановления лесов

04 февраля 2026 11:52 Общество
Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области завершился сезон заготовки лесосеменного сырья. По данным регионального Минлесхоза, общий объём собранных шишек сосны и ели составил 30,5 тонны, из которых 3,5 тонны собрано с объектов лесного семеноводства.

«Будущее наших лесов напрямую зависит от качества лесосеменного сырья. В прошлом году удалось заготовить 15 тонн лесосеменного сырья, а по итогам осенне‑зимнего периода 2025-2026 годов объём собранного сырья вырос вдвое. Важным моментом является заготовка шишек до их раскрытия, что позволяет обеспечить максимальный выход семян. Также особую ценность представляют имеющиеся на территории региона объекты лесного семеноводства. Сырьё, заготовленное с таких объектов, позволяет получать семена с улучшенными наследственными свойствами и тем самым обеспечить генетическое разнообразие будущих лесов и повысить их устойчивость к негативному воздействию. Сбор шишек является фундаментом для лесов завтрашнего дня, и наша задача - обеспечивать непрерывный цикл их жизни и развития», - рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Все работы по восстановлению лесов региона проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

Заготовленное лесосеменное сырьё перерабатывается в селекционно‑семеноводческом комплексе «Семёновский спецсемлесхоз» на современной мобильной шишкосушильной установке, которая полностью автоматизирует процесс сушки и извлечения семян из шишек.

«Из 30 тонн шишек планируем получить более 280 кг семян, при этом 30 кг из них будут обладать улучшенными наследственными свойствами. Все семена будут направлены в питомники для выращивания посадочного материала, который впоследствии будет использован для создания новых лесов», - сообщили в региональном Минлесхозе.

На случай неурожайных лет в регионе сформирован фонд семян лесных растений в объеме более 2,5 тонны, что полностью покрывает потребность региона в семенном материале.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных