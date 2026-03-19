Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Спорт

Нижегородское "Торпедо" завершило "регулярку" КХЛ победой над "Амуром"

19 марта 2026 21:25 Спорт
Нижегородское Торпедо завершило регулярку КХЛ победой над Амуром

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" провело заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду "Нагорного", где встретилось с хабаровским "Амуром".

Ранее команды уже играли между собой в феврале на Дальнем Востоке — тогда бело-синие одержали победу со счетом 2:1.

Нижегородцы активно начали встречу, однако вновь не смогли реализовать большинство. Более того, во время второй попытки игры в неравных составах гости открыли счет, поразив ворота Дениса Костина.

После этого инициативой завладел “Амур”, однако равновесие восстановил Антон Сизов. Результативную передачу записал на свой счет Владислав Фирстов, вернувшийся в состав.

Во втором периоде хабаровчане снова вышли вперед — 1:2. Тем не менее хозяевам понадобилось немного времени, чтобы отыграться: Егор Виноградов точным броском сделал счет равным.

Позже Сергей Гончарук впервые в матче вывел "Торпедо" впервые в матче вышло вперед — 3:2.

Третий период нижегородцы начали в большинстве, и Егор Виноградов оформил дубль, увеличив преимущество команды до 4:2.

В середине заключительного игрового отрезка, уже при игре в равных составах после нереализованного большинства, Шейн Принс довел счет до 5:2. Эта шайба стала для нападающего сотой в КХЛ.

Несмотря на это, гости не сдались и за 2,5 минуты до финальной сирены сократили отставание — 5:3.

Таким образом, “Торпедо” завершило регулярный чемпионат на победной ноте, прервав серию из трех поражений.

Последние матчи регулярного сезона состоятся завтра. Тогда же станет известно, с кем подопечные Алексея Исакова сыграют в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных