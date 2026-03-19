Нижегородское "Торпедо" завершило "регулярку" КХЛ победой над "Амуром" Спорт

"Торпедо" провело заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду "Нагорного", где встретилось с хабаровским "Амуром".

Ранее команды уже играли между собой в феврале на Дальнем Востоке — тогда бело-синие одержали победу со счетом 2:1.

Нижегородцы активно начали встречу, однако вновь не смогли реализовать большинство. Более того, во время второй попытки игры в неравных составах гости открыли счет, поразив ворота Дениса Костина.

После этого инициативой завладел “Амур”, однако равновесие восстановил Антон Сизов. Результативную передачу записал на свой счет Владислав Фирстов, вернувшийся в состав.

Во втором периоде хабаровчане снова вышли вперед — 1:2. Тем не менее хозяевам понадобилось немного времени, чтобы отыграться: Егор Виноградов точным броском сделал счет равным.

Позже Сергей Гончарук впервые в матче вывел "Торпедо" впервые в матче вышло вперед — 3:2.

Третий период нижегородцы начали в большинстве, и Егор Виноградов оформил дубль, увеличив преимущество команды до 4:2.

В середине заключительного игрового отрезка, уже при игре в равных составах после нереализованного большинства, Шейн Принс довел счет до 5:2. Эта шайба стала для нападающего сотой в КХЛ.

Несмотря на это, гости не сдались и за 2,5 минуты до финальной сирены сократили отставание — 5:3.

Таким образом, “Торпедо” завершило регулярный чемпионат на победной ноте, прервав серию из трех поражений.

Последние матчи регулярного сезона состоятся завтра. Тогда же станет известно, с кем подопечные Алексея Исакова сыграют в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.