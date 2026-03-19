Нижегородская "Чайка" проиграла "Ирбису" и опустилась в зону плей-ин

18 марта "Чайка" потерпела поражение в заключительном выездном матче регулярного чемпионата МХЛ. В Казани нижегородцы уступили "Ирбису" со счётом 1:4.
Казанцы открыли счёт за три минуты до конца первого периода. Во второй двадцатиминутке "Ирбис" увеличил преимущество.
Перед вторым перерывом "Чайка" сократила отставание до минимума благодаря голу Сергея Скворцова.
В третьем периоде команды более 12 минут играли без остановок. Однако автозаводцы не смогли реализовать свои моменты. В концовке встречи казанцы забросили еще две шайбы. Последний гол подопечные Алексея Подалинского получили в пустые ворота.
Нижегородцы опустились в зону плей-ин. С 73 очками они находятся на 6 месте Востока.
Ответный матч (0+) состоится 22 марта в Нижнем Новгороде. Эта игра станет для обеих команд последней в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" потеряло шансы начать плей-офф на домашнем льду.
