Гендиректор ХК "Торпедо" оценил выступление команды в регулярном чемпионате

Генеральный директор нижегородского "Торпедо" Евгений Забуга подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф.
В целом регулярный чемпионат для клуба, по его словам, сложился достаточно успешно, так как команда обеспечила себе место в плей-офф примерно за месяц до финиша.
При этом клуб не может быть полностью удовлетворен текущим положением дел. Он считает, что "Торпедо" могло бы пройти дистанцию стабильнее и рассчитывать на место в тройке сильнейших команд Западной конференции.
Забуга напомнил, что в межсезонье состав обновился примерно наполовину, а игрокам, привыкшим к иным требованиям, потребовалось время на адаптацию. Процесс перестройки продолжается и требует ежедневной работы.
В клубе рассчитывают, что к старту плей-офф хоккеисты подойдут в хорошем эмоциональном состоянии. К тому же, команда уже доказала свою способность играть на равных с фаворитами.
"С действующим чемпионом, "Локомотивом", мы выиграли три матча и в одном уступили с минимальным счетом. Это все говорит о том, что для нашей команды нет каких-то границ, за пределы которых мы боялись бы выйти. Здесь исключительно вера ребят в себя, в коллектив и желание перейти на другой уровень", - отметил гендиректор в интервью "РБ Спорт".
Напомним, накануне автозаводцы проиграли "Нефтехимику". После этого поражения "Торпедо" потеряло возможность войти в топ-4 Запада и опустилось на 7-ю строчку таблицы.
