"Торпедо" обыграло "Амур" и забрало максимум очков с Дальнего Востока Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" завершили выездную серию на Дальнем Востоке победой над хабаровским "Амуром" со счётом 2:1. Эта встреча стала первой между командами в текущем сезоне.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя и "Торпедо", и "Амур" имели хорошие возможности.

Во втором игровом отрезке нижегородцы получили шанс реализовать численное преимущество, но не сумели воспользоваться большим штрафом соперника. Счёт был открыт лишь на 33-й минуте матча. Василий Атанасов отправил шайбу в ближний угол ворот хабаровчан.

В заключительном периоде "Торпедо" допустило несколько ненужных удалений, но Денис Костин надежно справился со всеми угрозами. После очередного неудачного большинства нижегородцев Игорь Гераськин забросил свою первую шайбу за команду и удвоил преимущество.

За две минуты до финальной сирены "Амур" реализовал большинство и сократил отставание. В концовке хозяева сняли вратаря, но "Торпедо" сумело сохранить победный счет.

Голкипер Денис Костин стал одним из героев матча, совершив 24 спасения. При этом нижегородцы не реализовали ни одного из своих шансов в большинстве.

Благодаря этой победе "Торпедо" вновь поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков.

Впереди у команд пауза из-за Матча Звёзд КХЛ (6+). Следующую игру (6+) подопечные Алексея Исакова проведут 10 февраля на выезде против "Лады".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" начнет сезон 2026/2027 на новой Ледовой арене на Стрелке.