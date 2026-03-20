Пастереллез подтвердили у двух коров в Пильнинском округе

В одном из личных подсобных хозяйств Пильнинского округа подтверждены случаи пастереллеза у двух коров. Об этом сообщает комитет ветеринарии Нижегородской области.
Пастереллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Pasteurella. Болезнь поражает сельскохозяйственных животных, птиц и диких представителей фауны. Инфекция развивается стремительно и при отсутствии своевременных мер может привести к гибели животных.
Напомним, после подтверждения диагноза в хозяйстве введен карантин. В рамках противоэпизоотических мероприятий проводится комплексная дезинфекция помещений, где содержались животные, а также дератизация и дезинсекция. Организована вакцинация восприимчивого поголовья, инициированы дополнительные лабораторные исследования и ежедневные клинические осмотры.
Изъятие животных в настоящее время не планируется.
До этого в Нижегородской области фиксировались лишь единичные случаи пастереллеза — в 2020, 2021 и 2023 годах.
Ранее сообщалось, что в двух населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин по бешенству.
