Последние новости рубрики Происшествия
20 марта 2026 19:37
Напавшему на медсестру нижегородцу ужесточили приговор
20 марта 2026 18:21
Пастереллез подтвердили у двух коров в Пильнинском округе
20 марта 2026 13:00
Жестокое избиение в саровском магазине закончилось уголовным делом
20 марта 2026 12:42
В Семёнове экс-чиновника осудили за взятку с вымогательством
20 марта 2026 11:37
ФСБ показала кадры задержания ауешников*, орудовавших в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 10:05
Директор нижегородской фирмы найден мертвым в цистерне с нефтепродуктами
20 марта 2026 09:44
22-летняя нижегородка погибла в Грузии при странных обстоятельствах
20 марта 2026 09:00
Домашний тиран сядет на 11 лет за убийство жены в Дзержинске
19 марта 2026 19:30
Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода
19 марта 2026 17:38
Число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%
Фото: Александр Воложанин

В одном из личных подсобных хозяйств Пильнинского округа подтверждены случаи пастереллеза у двух коров. Об этом сообщает комитет ветеринарии Нижегородской области.

Пастереллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Pasteurella. Болезнь поражает сельскохозяйственных животных, птиц и диких представителей фауны. Инфекция развивается стремительно и при отсутствии своевременных мер может привести к гибели животных.

Напомним, после подтверждения диагноза в хозяйстве введен карантин. В рамках противоэпизоотических мероприятий проводится комплексная дезинфекция помещений, где содержались животные, а также дератизация и дезинсекция. Организована вакцинация восприимчивого поголовья, инициированы дополнительные лабораторные исследования и ежедневные клинические осмотры.

Изъятие животных в настоящее время не планируется.

До этого в Нижегородской области фиксировались лишь единичные случаи пастереллеза — в 2020, 2021 и 2023 годах.

Ранее сообщалось, что в двух населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин по бешенству.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новости по теме
18 марта 2026 11:47
Почти 4% нижегородских школ и детсадов частично приостановили занятия
09 марта 2026 13:57
Случай бешенства выявили в Спасском округе
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
