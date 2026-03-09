Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Случай бешенства выявили в Спасском округе

09 марта 2026 13:57 Общество
Случай бешенства выявили в Спасском округе

Фото: Александр Воложанин

В Спасском округе Нижегородской области зафиксирован случай бешенства у крупного рогатого скота. Информация об этом размещена в материалах на сайте городского управления ГО и ЧС.

Очаг заболевания обнаружен в селе Тукай. Факт наличия смертельно опасного вируса подтвержден лабораторной экспертизой. Уточняется, что зараженное животное не контактировало с людьми.

С 4 марта в населенном пункте введены ограничительные мероприятия. При этом на момент публикации официальный указ о введении карантина обнародован не был.

По данным оперативного прогноза, всего в регионе зарегистрировано 18 случаев бешенства в девяти муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству вводили в двух деревнях Нижегородской области после выявления инфекции у кота и лисицы.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных