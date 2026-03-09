Случай бешенства выявили в Спасском округе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Спасском округе Нижегородской области зафиксирован случай бешенства у крупного рогатого скота. Информация об этом размещена в материалах на сайте городского управления ГО и ЧС.

Очаг заболевания обнаружен в селе Тукай. Факт наличия смертельно опасного вируса подтвержден лабораторной экспертизой. Уточняется, что зараженное животное не контактировало с людьми.

С 4 марта в населенном пункте введены ограничительные мероприятия. При этом на момент публикации официальный указ о введении карантина обнародован не был.



По данным оперативного прогноза, всего в регионе зарегистрировано 18 случаев бешенства в девяти муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству вводили в двух деревнях Нижегородской области после выявления инфекции у кота и лисицы.