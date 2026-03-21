95% дорожной разметки в Нижнем Новгороде нанесут пластиком

В текущем сезоне в Нижнем Новгороде почти всю дорожную разметку выполнят с использованием пластика. Работы охватят 471 городскую улицу.

Планы по нанесению горизонтальной разметки депутаты рассмотрели 20 марта на заседании постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта городской Думы под председательством Станислава Прокоповича.

Директор Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Нижнего Новгорода Николай Мамонов сообщил, что разметку нанесут на 471 улице, включая 50 основных магистралей. Общий объем работ на улично-дорожной сети, а также на парковках средств индивидуальной мобильности и велодорожках составит 188,7 тысячи квадратных метров.

По его данным, 173,5 тысячи квадратных метров разметки выполнят пластиком, еще 15,2 тысячи — краской.

Станислав Прокопович пояснил, что краску планируется использовать преимущественно для обозначения парковок средств индивидуальной мобильности и велодорожек. При этом на самой улично-дорожной сети 95% разметки будет нанесено пластиком, который он назвал современным, долговечным и практичным материалом, способным положительно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на обновление горизонтальной дорожной разметки в Нижегородской области направят 403,6 млн рублей в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".