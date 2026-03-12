Более 7 000 км разметки нанесут на дорогах Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области в 2026 году продолжат масштабную работу по повышению безопасности дорожного движения. Одним из ключевых направлений станет обновление горизонтальной дорожной разметки, сообщили в ГУАД региона.

По данным ведомства, на эти цели в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" направят 403,6 млн рублей. Это крупнейшая часть финансирования по статье "Повышение безопасности дорожного движения".

В течение года на региональных трассах планируется нанести 7 163 км разметки. Из этого объема 5 513 км выполнят краской, еще 1 650 км — с использованием термопластика.

Термопластиковая разметка отличается большей износостойкостью и лучше отражает свет. Это особенно важно на загруженных участках дорог и в темное время суток, когда происходит значительная доля дорожно-транспортных происшествий.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин отметил, что качественная разметка напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

"Разметка помогает водителю правильно выбирать скорость, соблюдать дистанцию, не выезжать на встречную полосу. Мы видим прямую зависимость: там, где разметка обновляется своевременно и качественно, количество ДТП снижается. Более семи тысяч километров в этом году — большой объем, который увеличит безопасность водителей и пешеходов на дорогах", — подчеркнул он.

По данным анализа аварийности, на участках дорог, где разметку обновили в соответствии с современными стандартами, сократилось число ДТП, связанных с нарушением рядности и выездом на встречную полосу.

Помимо обновления разметки, на региональных дорогах запланирован и ряд других мероприятий по повышению безопасности. В частности, речь идет об установке барьерных ограждений, монтаже освещения, а также обустройстве пешеходных переходов и остановочных площадок.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его цель — развитие современной инфраструктуры и повышение качества жизни граждан.

