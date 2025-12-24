Нижний Новгород направит 31,5 млн рублей на дорожную разметку в 2026 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году в Нижнем Новгороде планируется проведение масштабных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Согласно информации с портала госзакупок, на эти цели из бюджета выделено 31,55 млн рублей.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода". Работы охватят 507 объектов, включая проезжие части, велодорожки и участки, определяемые по планам-заданиям, которые будут предоставлены подрядчику перед началом работ. Отметим, что в перечне улиц, подлежащих обновлению разметки, Кстовский район не указан.

Разметка будет наноситься с использованием краски, термопластика и холодного пластика. Применяться будут как машинные, так и ручные методы нанесения. В перечне видов разметки указаны линии различных типов и ширины, в том числе шумовые полосы и желтые заполнения между линиями.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 января 2026 года. Подведение итогов запланировано на 16 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде планируют обновить дорожную разметку на 450 улицах, включая 91 улицу в Кстовском районе.