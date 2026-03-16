Общество

Более 1300 дорог закроют на месяц для фур в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

С 23 марта по 21 апреля в Нижегородской области начнут действовать традиционные весенние ограничения для большегрузного транспорта. Они коснутся 1358 участков дорог регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, под ограничения попадают автомобили с нагрузкой на ось от 6 тонн.

Весной, во время активного таяния снега, земля переувлажняется, и прочность дорожного основания снижается. Если по таким дорогам движется тяжёлый транспорт, покрытие быстрее разрушается. Ограничения вводятся именно для того, чтобы сохранить дорожную сеть в период сезонного оттаивания, когда она особенно уязвима.

При этом ряд ключевых трасс решили не включать в список. Такое решение приняли после обследования дорог, с учётом проведённых ремонтов и реконструкций, а также обращений перевозчиков, указывавших на отсутствие альтернативных маршрутов.

В перечень дорог без ограничений вошли:

  • Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород;
  • Нижний Новгород - Шахунья - Киров;
  • Шопша - Иваново - Нижний Новгород (кроме участка по плотине Нижегородской ГЭС);
  • Нижний Новгород - Саратов (в границах Лукоянова и Шатков);
  • Дзержинск - обход Нижнего Новгорода;
  • подъезд к Выксе.

Ограничения также не затронут международные грузоперевозки, пассажирские автобусы, перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений и почты. Исключение сделано и для дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также транспорта, задействованного в дорожных работах.

В ГУАД просят перевозчиков заранее продумать маршруты и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

С полным списком участков, где вводятся ограничения, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-158 ограничат движение из-за ремонта моста в Нижегородской области.

