Более 1300 дорог закроют на месяц для фур в Нижегородской области Общество

С 23 марта по 21 апреля в Нижегородской области начнут действовать традиционные весенние ограничения для большегрузного транспорта. Они коснутся 1358 участков дорог регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, под ограничения попадают автомобили с нагрузкой на ось от 6 тонн.

Весной, во время активного таяния снега, земля переувлажняется, и прочность дорожного основания снижается. Если по таким дорогам движется тяжёлый транспорт, покрытие быстрее разрушается. Ограничения вводятся именно для того, чтобы сохранить дорожную сеть в период сезонного оттаивания, когда она особенно уязвима.

При этом ряд ключевых трасс решили не включать в список. Такое решение приняли после обследования дорог, с учётом проведённых ремонтов и реконструкций, а также обращений перевозчиков, указывавших на отсутствие альтернативных маршрутов.

В перечень дорог без ограничений вошли:

Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород;

Нижний Новгород - Шахунья - Киров;

Шопша - Иваново - Нижний Новгород (кроме участка по плотине Нижегородской ГЭС);

Нижний Новгород - Саратов (в границах Лукоянова и Шатков);

Дзержинск - обход Нижнего Новгорода;

подъезд к Выксе.

Ограничения также не затронут международные грузоперевозки, пассажирские автобусы, перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений и почты. Исключение сделано и для дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также транспорта, задействованного в дорожных работах.

В ГУАД просят перевозчиков заранее продумать маршруты и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

С полным списком участков, где вводятся ограничения, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-158 ограничат движение из-за ремонта моста в Нижегородской области.