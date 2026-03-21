Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрылась

С 20 марта прекращена работа ледовой переправы, соединяющей село Наваты в Нижегородской области и город Шумерля в Чувашской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На съездах к реке установлены запрещающие знаки, шлагбаумы опущены.

Кроме того, на левом берегу создано дополнительное препятствие — снежный вал, исключающий возможность выезда на лёд.

Спасатели просят жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на хрупкий лёд, а также не выезжать на него на транспорте.

Ранее сообщалось, что трое мужчин провалились под лед на Волге у Чкаловской лестницы.