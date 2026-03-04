На метромосту заработали камеры, фиксирующие проезд грузовиков Общество

Фото: Александр Воложанин

На метромосту установили комплексы фотовидеофиксации, которые контролируют соблюдение запрета на движение грузового транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Комплексы фотовидеофиксации работают в обе стороны. Ограничение нужно, чтобы снизить нагрузку на переправу и уменьшить риск аварий.

Но водителей это пока не особо останавливает. Только за февраль поймали более 500 нарушителей.

Параллельно в регионе ставят новые камеры, которые видят непристегнутые ремни и телефоны в руках у водителей. Эти меры направлены на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения и снижение аварийности, связанной с невнимательностью автомобилистов.

В феврале такие появились на улице Белинского в Нижнем Новгороде и на трассе Р-158. Уже зафиксировали около 1000 нарушений.

Монтаж комплексов фотовидеофиксации проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что на улице Большой Покровской установили камеры для фиксирования нарушений ПДД.