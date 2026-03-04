На метромосту заработали камеры, фиксирующие проезд грузовиков

Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
04 марта 2026 10:12
Фото: Александр Воложанин

На метромосту установили комплексы фотовидеофиксации, которые контролируют соблюдение запрета на движение грузового транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Комплексы фотовидеофиксации работают в обе стороны. Ограничение нужно, чтобы снизить нагрузку на переправу и уменьшить риск аварий.

Но водителей это пока не особо останавливает. Только за февраль поймали более 500 нарушителей.

Параллельно в регионе ставят новые камеры, которые видят непристегнутые ремни и телефоны в руках у водителей. Эти меры направлены на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения и снижение аварийности, связанной с невнимательностью автомобилистов.

В феврале такие появились на улице Белинского в Нижнем Новгороде и на трассе Р-158. Уже зафиксировали около 1000 нарушений.

Монтаж комплексов фотовидеофиксации проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что на улице Большой Покровской установили камеры для фиксирования нарушений ПДД.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Безопасность видеонаблюдение Мосты
