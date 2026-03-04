На метромосту заработали камеры, фиксирующие проезд грузовиков

Фото:
На метромосту установили комплексы фотовидеофиксации, которые контролируют соблюдение запрета на движение грузового транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Комплексы фотовидеофиксации работают в обе стороны. Ограничение нужно, чтобы снизить нагрузку на переправу и уменьшить риск аварий.
Но водителей это пока не особо останавливает. Только за февраль поймали более 500 нарушителей.
Параллельно в регионе ставят новые камеры, которые видят непристегнутые ремни и телефоны в руках у водителей. Эти меры направлены на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения и снижение аварийности, связанной с невнимательностью автомобилистов.
В феврале такие появились на улице Белинского в Нижнем Новгороде и на трассе Р-158. Уже зафиксировали около 1000 нарушений.
Монтаж комплексов фотовидеофиксации проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее сообщалось, что на улице Большой Покровской установили камеры для фиксирования нарушений ПДД.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+