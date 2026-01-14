Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста в областном центре временно приостановлен. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в МКУ "ГУММиД", работы не ведутся из-за запланированного технологического перерыва, связанного с сезонными температурными условиями. Это необходимо для обеспечения качества исполнения строительных процессов.

В ГУММиДе напомнили, что работы по капремонту разделены на три этапа и включают демонтаж старого дорожного покрытия, замену и восстановление балок пролетных строений, усиление опор, бетонирование распределительной плиты, установку новой системы водоотвода, гидроизоляцию, замену опор освещения и укладку нового асфальта.

На сегодня полностью завершены два из трех этапов ремонта. В период технологического перерыва на объекте продолжаются охрана и обслуживание элементов схемы организации дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность и работоспособность участка.

Согласно условиям муниципального контракта, завершить капитальный ремонт планируется в декабре 2026 года. Однако в МКУ "ГУММиД" рассчитывают закончить работы досрочно и полностью восстановить движение по путепроводу уже в сентябре 2026 года.

Добавим, что ремонт проводится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом Владимиром Путиным.

