Потепление до +9 градусов и дожди ждут нижегородцев на новой неделе

В Нижнем Новгороде на неделе с 23 по 29 марта ожидается* переменчивая погода: от солнечных дней до дождливых периодов без резкого похолодания.



В понедельник, 23 марта, нижегородцев ждет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9 градусов, вечером температура опустится до +6. Ветер в течение дня будет менять направление — с юго-западного на западный.



Во вторник, 24 марта, в городе установится солнечная и ясная погода. Днем прогнозируется до +8 градусов, вечером — около +5. Ветер сохранит западное направление.



В среду, 25 марта, утро будет холодным — до -3 градусов. Однако днем потеплеет до +7, а вечером температура составит около +2. Ветер будет дуть с юго-востока.



Во второй половине недели погода станет пасмурной и дождливой, но без похолодания. В четверг, 26 марта, днем ожидается до +8 градусов, вечером — около +5. Ночью начнутся дожди.



В пятницу, 27 марта, осадки прогнозируются с утра. Днем температура составит около +8 градусов, дождь сохранится. К вечеру потеплеет до +6, при этом осадки прекратятся. В оба дня ветер будет восточным.



В субботу, 28 марта, вновь установится солнечная и ясная погода. Днем воздух прогреется до +7 градусов, вечером температура снизится до +6. Ветер будет северным.



В воскресенье, 29 марта, ожидается облачная погода без осадков. Днем температура достигнет +7 градусов, вечером — около +5. Ветер сменится на северо-восточный.

* По данным сервиса "Яндекс Погода"