Отопительный сезон в Нижнем Новгороде пока продолжается, несмотря на долгожданное потепление.
По данным департамента жилья горадминистрации, для отключения батарей среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней. Решение о прекращении отопительного сезона принимает муниципалитет.
По прогнозу синоптиков, в середине текущей недели столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Однако ненадолго.
Напомним, что отопительный сезон 2025/2026 стартовал в приволжской столице 23 сентября. За это время на теплосетях произошло 485 аварий.
