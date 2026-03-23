Две разработки нижегородских ученых получат гранты РНФ на сумму 46 млн рублей Наука

Две разработки нижегородских ученых получат гранты Российского научного фонда (РНФ) на общую сумму 46 млн рублей.

Цель конкурса — развитие научного потенциала субъектов РФ и решение актуальных технологических задач. Оператором конкурса в регионе выступил Нижегородский НОЦ.

Один из грантов получат ученые Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН. Средства будут направлены на разработку укрупненной технологии получения особо чистых халькогенидных стекол для оптики среднего инфракрасного диапазона. Второй грант получит Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН на разработку прототипа инкапсулятора для клеток и малых молекул.

«Поддержка поисковых исследований — это инвестиция в технологический суверенитет нашего региона и всей страны. Правительство Нижегородской области продолжит создавать условия, чтобы путь от фундаментальной идеи до готового продукта был максимально коротким», — отметила председатель правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Исследования рассчитаны на трехлетний цикл — с 2026-го по 2028 год. Общий бюджет проектов составляет 46 млн рублей. Финансирование обеспечено за счет грантовых средств РНФ и софинансирования со стороны квалифицированных заказчиков, что гарантирует практическую применимость будущих результатов.

«Модель регионального конкурса РНФ уникальна тем, что она объединяет усилия фонда, региона и индустриального партнера. В данном случае мы видим четкий запрос от бизнеса на конкретные инновации. Как оператор конкурса Нижегородский НОЦ сопровождает проекты на всех этапах — от подачи заявки до внедрения. Также сейчас уже ведем активную работу по формированию пула участников для следующего конкурса РНФ», — рассказал директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко.

Всего в число победителей вошли 36 проектов из 11 регионов России. В 2025 году такой конкурс Российский научный фонд проводило впервые.

