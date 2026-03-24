Роботы-доставщики начнут работать в трех районах Нижнего Новгорода

До конца июня 2026 года в Нижнем Новгороде запустят сервис рободоставки. Он будет доступен жителям Сормовского, Московского и Канавинского районов.
На первом этапе роботы будут доставлять заказы из сервиса "Лавка", позже к ним добавятся "Еда" и "Доставка".
Сейчас идет подготовка к запуску, сообщили в пресс-службе Яндекса. В районах, где появится сервис, уже начали работать специальные роботы-картографы. Внешне они похожи на обычных доставщиков, однако их задача — создать детализированную карту местности. Это необходимо, чтобы будущие курьеры могли уверенно передвигаться по городу в любое время суток и при разных погодных условиях.
Ранее подобный формат доставки уже внедрили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурине и Иннополисе.
