Роботы-доставщики начнут работать в трех районах Нижнего Новгорода Общество

До конца июня 2026 года в Нижнем Новгороде запустят сервис рободоставки. Он будет доступен жителям Сормовского, Московского и Канавинского районов.

На первом этапе роботы будут доставлять заказы из сервиса "Лавка", позже к ним добавятся "Еда" и "Доставка".

Сейчас идет подготовка к запуску, сообщили в пресс-службе Яндекса. В районах, где появится сервис, уже начали работать специальные роботы-картографы. Внешне они похожи на обычных доставщиков, однако их задача — создать детализированную карту местности. Это необходимо, чтобы будущие курьеры могли уверенно передвигаться по городу в любое время суток и при разных погодных условиях.

Ранее подобный формат доставки уже внедрили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурине и Иннополисе.